Imec en KU Leuven helpen leerkrachten met online tools tijdens sluiting van scholen door COVID-19

Nu de lessen worden geschorst in alle basis- en secundaire scholen is de vraag naar haalbare en kwaliteitsvolle digitale alternatieven bijzonder groot. Om te vermijden dat alle leeractiviteit stilvalt willen imec en KU Leuven leerkrachten helpen om via educatieve technologie afstandsonderwijs te verzorgen. Op de website www.onderwijsgaatviraal.be biedt imec samen met de KU Leuven een dynamisch overzicht aan van gratis beschikbare tools voor basis- en secundair onderwijs. We zetten ook een hulplijn voor leerkrachten op. En uiteraard kunnen leerlingen en hun ouders ook zelf met onze website aan de slag.

Voor sommige leerkrachten maakt educatieve technologie al even deel uit van hun dagelijkse lespraktijk. Volledig digitaal onderwijs verschaffen is echter een nieuwe uitdaging. Scholen en leerkrachten zijn intensief op zoek naar oplossingen om deze periode van coronamaatregelen te overbruggen.

Imec en KU Leuven merken dat er veel solidariteit op gang komt en dat ook EdTech-spelers hun steentje willen bijdragen. Imec is met zijn smart education onderzoeksprogramma bijzonder actief in het onderzoek naar educatieve technologie en zijn inzetbaarheid in onderwijscontext. Het team van het i-Learn project – een initiatief van de Vlaamse overheid dat imec en KU Leuven samen coördineren – zet eveneens zijn schouders onder dit initiatief. Ook KU Leuven zet sinds geruime tijd in op het gebruik van educatieve technologie als hefboom voor activerend en toekomstgericht onderwijs. Dit kadert binnen hun strategisch actieplan Going Digital.

De verschillende onderzoeksteams hebben daarom de krachten gebundeld en een website (www.onderwijsgaatviraal.be – #onderwijsgaatviraal) gelanceerd. Op deze website kunnen leerkrachten een eenvoudig overzicht vinden van gratis beschikbare tools, opgedeeld per lesdomein. De website wordt dagelijks geüpdatet zolang de coronamaatregelen van kracht zijn. Er wordt eveneens verwezen naar andere initiatieven. Naast de dynamische website zal een team van onderwijsondersteuners van ITEC, een imec-onderzoeksgroep aan de KU Leuven, de komende weken eveneens een hulplijn voorzien voor leerkrachten die specifieke vragen hebben over het gebruik van deze e-learning tools.

De huidige regels van het Departement Onderwijs en Vorming zijn duidelijk. Er mag voorlopig geen nieuwe leerstof aangeboden worden. Taken dienen gegeven te worden in functie van de noden van de leerlingen, waardoor ze in hun leerritme blijven. De focus ligt dus op het inoefenen van aangeleerde leerstof en het behouden van voeling met de school. Vanuit deze visie heeft een imec en KU Leuven team van onderzoekers dat gespecialiseerd is in educatieve technologie een lijst van gratis digitale tools samengesteld die leerinhoud aanbieden voor kleuter-, lager en secundair onderwijs. Per tool kan een overzicht verkregen worden met essentiële informatie (vak, korte beschrijving, type van oefeningen,…) die toelaat om snel te beslissen of de tool bruikbaar is in de gewenste situatie. Zo willen imec en KU Leuven hun steentje bijdragen door ervoor te zorgen dat leerkrachten zo min mogelijk tijd verliezen met de selectie van tools en kunnen focussen op het samenstellen van een digitaal leertraject.