VIVOLTA, een wereldwijde leider in medische hulpmiddelen op basis van nanovezels, kondigt vandaag aan dat het zijn bedrijfsnaam heeft gewijzigd van IME Medical Electrospinning in VIVOLTA.

“In de afgelopen jaren is ons bedrijf aanzienlijk geëvolueerd van een High-Tech apparatenbouwer naar een MedTech bedrijf. Onze nieuwe naam, VIVOLTA, vervolledigt deze transformatie en ondersteunt onze opwindende nieuwe visie. Wij willen onze klanten helpen om eersteklas electrospun nanovezel gebaseerde medische apparaten, tissue engineering producten en oplossingen voor medicijnafgifte naar patiënten te brengen, en zo het lichaam te helpen zichzelf te genezen,” zegt Judith Heikoop, Chief Executive Officer bij VIVOLTA.

“Ons bedrijf heeft de afgelopen jaren belangrijke mijlpalen bereikt, met de bouw van een klinische faciliteit met een high-end GLP-laboratorium en een aantal cleanrooms, die de productie van klasse I, II en III medische hulpmiddelen mogelijk maken. We lanceerden ons baanbrekend MediSpin® technologieplatform voor de gecontroleerde grootschalige productie van goed gedefinieerde op nanovezels gebaseerde producten. Onlangs verkregen we ISO 13485 certificering en waren we de trotse co-auteur van de eerste standaard op vezelgebaseerde medische steigers, gepubliceerd door ASTM International,” voegde Heikoop eraan toe.

In de afgelopen bijna vijftien jaar is het bedrijf, een spin-out van de Technische Universiteit Eindhoven, uitgegroeid van een geavanceerde onafhankelijke fabrikant van apparatuur met wereldwijde distributie, tot een full-service leverancier van medische oplossingen en wetenschappelijke partner, die baanbrekende producten ontwikkelt en commercialiseert op het gebied van medische apparaten, weefselmanipulatie en oplossingen voor de toediening van medicijnen.

Verwachte oplossingen en indicaties

In de nieuwe strategie ligt de nadruk vooral op de gezondheid van vrouwen, waar een duidelijke behoefte bestaat aan op nanovezels gebaseerde oplossingen om het leven van patiënten te verbeteren. In samenwerking met sterke MedTech- en Pharma-partners zal VIVOLTA de volgende generatie Women’s Health-oplossingen op de markt brengen. De beoogde oplossingen omvatten resorbeerbare, regeneratieve meshes voor borstreconstructie en urogynecologie, evenals oplossingen voor gecontroleerde medicijnafgifte.

ISO-gecertificeerd productieplatform en -proces

VIVOLTA is klaar om innovatieve, op nanovezels gebaseerde producten op de wereldmarkt te brengen via zijn baanbrekend technologieplatform, de MediSpin®. Dit industriële electrospinning productieplatform is het eerste in zijn soort dat volledig geautomatiseerde, grootschalige productie van hoge kwaliteit op nanovezel gebaseerde medische producten voor klinisch gebruik aanbiedt. Gebaseerd op het MediSpin® technologie platform, is de productie zowel consistent, reproduceerbaar, als schaalbaar. Belangrijk is dat het MediSpin® platform, beschermd door zeven octrooifamilies, voldoet aan de richtlijnen beschreven in de eerste ASTM-norm voor op vezel gebaseerde medische steigers (F3510-21), waarvan VIVOLTA medeauteur is.

Judith Heikoop besluit: “Ik ben bijzonder trots op wat we tot nu toe hebben bereikt, en ik kijk ernaar uit om met ons zeer gemotiveerde team en state-of-the-art MediSpinâ productieplatform de gebieden van medische hulpmiddelen op basis van nanovezels, weefsel engineering en oplossingen voor medicijnafgifte te bedienen.”

Electrospinning is een veelzijdig proces om extreem dunne vezels en structuren te produceren die uitstekende eigenschappen hebben om menselijk weefsel te helpen regenereren. Elektrospin medische structuren bootsen de natuurlijke omgeving van cellen in het menselijk lichaam na met nanoschaal precisie. Deze zorgvuldig ontworpen op nanovezels gebaseerde architecturen zijn een doorbraak voor een breed scala aan medische implantaten, aangezien menselijke cellen deze steigers herkennen als lichaamseigen, waardoor weefselherstel op gang wordt gebracht. Dit in tegenstelling tot traditionele medische implantaten, die vaak gepaard gaan met complicaties die verband houden met een negatieve reactie van het vreemde lichaam en de vorming van inwendig littekenweefsel. Dankzij hun unieke herstellende kwaliteiten zijn elektrospinstructuren krachtige oplossingen voor het herstel van beschadigd zacht weefsel in het hele lichaam.

