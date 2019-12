IJssel Technologie: “Van druk naar drive”

Na een intensieve periode van implementatie was het voor IJssel Technologie & Elfsquad tijd om de koppen bij elkaar te steken over de vervolgstappen en terug te blikken op de samenwerking. Waar het enthousiasme over het gebruik van de configurator nog maar eens bevestigd werd. We schoven aan bij Annemiek Gerritsen (Hoofd Engineering) en Paul Kok (Sr. Business Development Manager).

Met ruim 500 medewerkers vanuit 8 locaties worden alle bedrijfsactiviteiten van IJssel uitgerold naar verschillende industrieën, waardoor IJssel zowel actief is in de voedselindustrie als in de procesindustrie. Maar de roots liggen in de maakindustrie, waar de intentie om productiebedrijven concurrerender te maken is ontstaan. IJssel, vrij vertaald vanuit het latijnse ‘Isla’, staat voor ‘Flow’. En laat ‘flow’ nu eens het onderscheidend vermogen van IJssel dikgedrukt onderstrepen. IJssel is namelijk gespecialiseerd in alles wat met procesoptimalisatie te maken heeft. Waarbij de focus ligt op het reduceren van verspilling, het zoeken naar betrouwbare processen en het stimuleren van mensen naar een zichtbaar resultaat. En ook het begrip ‘Technologie’ heeft niet voor niets een plekje gekregen in de bedrijfsnaam van IJssel Technologie: “Wij zien technologie als een verbinding van techniek en vakmanschap aan een bedrijfskundig doel”, licht Paul Kok toe .

De bedrijfsactiviteiten van IJssel spelen zich af op drie fronten, die allemaal met het versterken van het concurrentievoordeel van haar klanten zijn verbonden: productieoptimalisatie, onderhoudsoptimalisatie en ten slotte kennisoptimalisatie van werkgevers en -nemers. Op dit vlak onderscheidt IJssel zich duidelijk van haar concurrenten. IJssel levert een geïntegreerde aanpak voor optimalisatie van bedrijfsprocessen voor de toepassing op de Smart Industries, maar laat het menselijke aspect wat hier onlosmakelijk mee verbonden is zeker niet links liggen. En dat is volgens Paul Kok noodzakelijk: “Onze klanten voelen de druk van de Smart Industries en willen daarom vaak maatwerk. Deze druk zorgt ervoor dat er met een gebrek aan kennis verkeerde keuzes gemaakt worden. Door onze inzichten en kennis te delen aan medewerkers van klanten zetten we deze druk juist om in een drive”. Door het delen van dezelfde overtuiging en visie op de toekomst creeërt deze drive een goede fit tussen IJssel en haar klanten. Aan de hand van het zogeheten ‘IJssel model’ heeft IJssel een standaard aanpak gecreeërd om innovatie richting de Smart Industries te realiseren: “ Wij kijken niet naar het geheel, maar naar het specifieke geval van onze klanten en zoeken zo naar de beste aanpak aan de hand van het IJssel model. Dit model vormt een geïntegreerde aanpak voor de toekomst van alle bedrijfsprocessen van de klant. Het is een oneindig proces van standaardisatie, optimalisatie en innovatie en helpt onze klanten om te gaan met alle ontwikkelingen in de industrie” Aldus Kok.

Waar IJssel tegenaan liep

De samenwerking tussen IJssel en Elfsquad bewijst dat er ook voor de voorlopers van digitalisering ruimte is voor verbetering binnen het pre-productieproces. IJssel zag ten eerste mogelijkheden om haar eigen pre-productieprocessen van reactiearmen te optimaliseren, die onder andere geproduceerd worden in Zwolle. Vindt ook Kok: “ De passie voor verbeteren is zeker te vinden binnen IJssel, maar de optimalisatie aan de verkoopkant is een tijdje links blijven lig gen. In Elfsquad zagen we de mogelijkheid om onze eigen verkoopprocessen te optimaliseren” .

De complexiteit van reactiearmen is enorm: Wat voor type lijnrails is gewenst? Wat is de afstand tussen de traverse en het hart van de lijn? Wat voor type tooling moet erbij geleverd worden? Hoe moet de reactiearm gepositioneerd worden? En dat is nog maar het begin. Daar komt nog eens bij dat IJssel ook direct een bijpassend onderhoudscontract levert. Wanneer je al deze mogelijkheden bij elkaar optelt, kom je erachter dat de benodigde productkennis gewoon niet is bij te benen: Eén reactiearm telt ongeveer 1,3 miljoen verschillende samenstellingen. Al met al een grote opgave om snel offertes op te stellen en zonder verspilling snel te kunnen leveren. Want ook de afnemers van de reactiearmen zetten druk op de levertijden.

Ten tweede blijft het niet alleen bij de interne processen van IJssel waar Elfsquad een rol gaat spelen: “De configurator maakt niet alleen ons concurrerender, onze klanten ervaren dezelfde problemen bi nnen het pre – productieproces. Wij zien hier ook voor onze klanten toekomst in. Want de winst voor productiebedrijven valt vaak te behalen in de kosten van verspilling. Door alle mogelijke fouten in het pre – productieproces te elimineren, omvat je een groot deel van deze winst”.

De implementatie van Elfsquad

Elke reactiearm wordt op maat gemaakt want elke productiehal vraagt net weer om andere afmetingen en toepassingen. Daarnaast gaan offertes sneller de deur uit, wat resulteert in een snellere en foutloze opvolging van het productieproces van de reactiearmen. De foutloze opvolging is voornamelijk terug te zien in de verschuiving van de focus van engineers, want engineering is nog niet uit het pre-productieproces van IJssel verdwenen. Elfsquad stelt IJssel in staat om voor het modulaire gedeelte van hun product af te stappen van engineering. Maar door Elfsquad te integreren met Autodesk Inventor worden hier grote stappen in gezet. Want het aansturen van parametrische CAD modellen zorgt voor foutloze CAD tekeningen, lees: foutloze productieorders. Gerritsen: “De focus van engineers verschuift van het realiseren van samenstellingen naar veel meer tijd voor Research & Development. Dat is één van de belangrijkste aspecten in onze branche, want als wij gaan achterlopen op R&D gaan onze klanten dit ook”.

De voordelen voor productie zijn duidelijk; elimineren van productiefouten en een drastische reductie van verspilling. Ook op het gebied van commercie worden mooie stappen gezet. Guided selling zorgt niet alleen voor meer duidelijkheid bij verkopers, maar ook klanten kunnen nu zelf aan de slag: “ Iedereen kan op pad met deze tool, want de kennis van onze verkopers én engineers zijn erin verwerkt. Klantwensen en specificaties van de productielocatie kunnen nu eenvoudig worden geïnventariseerd en er komt extra tijd vrij om te focussen op het maatwerk mocht een standaard oplossing niet voldoen.”, meent Gerritsen. Daarnaast sluit het gebruik van een configurator aan bij het versterken van de samenwerking tussen IJssel en haar klanten: “ Wij blijven altijd denken vanuit de customer intimacy, want succesvol samenwerken is een levenslang project. Wanneer wij alle mogelijkheden aan tafel bij de klant kunnen onderbouwen met overtuigende software, weten ook klanten dat de juiste keuzes gemaakt worden en blijven worden”.

“Er wordt veel over de Smart Industries gesproken, maar bedrijven weten vaak niet waar ze moeten beginnen”.

Het interne gebruik van de configurator voor het configureren van reactiearmen motiveert IJssel om het gebruik verder uit te rollen naar bestaande en nieuwe klanten:

“Waar onze klanten ook tegenaanlopen, de druk van levertijden, achterstallig onderhoud, klantspecifiek moeten produceren, het begint allemaal bij standaardisatie. Van standaardisatie van verkoop tot standaardisatie van onderhoud.

Zonder standaardi satie is het onmogelijk om uiteindelijk te innoveren”. En Elfsquad sluit hier goed op aan: “De implementatie van de configurator dwingt ons en onze klanten om kritisch te kijken naar de productstructuren, deze zijn vaak modulairder dan verwacht. Wat leidt tot standaardisatie van het productaanbod”.

Maakbedrijven moeten worden meegenomen richting de onvermijdelijke Smart Industries, vindt ook Paul Kok: “Er wordt veel over de Smart Industries gesproken, maar bedrijven weten vaak niet waar ze moeten beginnen. Daarom leveren wij een full serivce aanpak van niet alleen Smart production en Smart maintenance maar nemen wij hier ook het kennisaspect van medewerkers in mee. Want je kunt medewerkers wel voorzien van de juiste tools, maar als ze niet weten hoe ze de juiste keuzes moeten maken blijft de rem op de groei”. Maar ook IJssel staat nu sterker in haar schoenen door de samenwerking met Elfsquad: “Elfsquad biedt ons de tools die de kennis van engineering en sales samenbrengt en werkt als katalysator in ons pre productieproces.”