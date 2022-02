Ignite 2022-panel: Nederlands belastingklimaat ongunstig voor het ontstaan van unicorns

Er valt nogal wat aan te merken op het tech-startup klimaat in Nederland, zo viel vandaag op te tekenen in de online openingssessie van Ignite 2022 Techleap.nl Summit. Janneke Niessen, founding partner van CapitalT wees er wel direct op dat starters de hand ook in eigen boezem moeten steken als ze in de vroege fase van hun bedrijf niet voldoende pre-seed geld kunnen ophalen: ‘Vraag om genoeg geld. Zonder voldoende kapitaal kun je immers de waarde van je product-marktcombinatie die je biedt niet bewijzen. En vind je niet voldoende pre-seed-investeerders aarzel dan niet over de grens te kijken.’ Derk Arts, oprichter van Castor, leverancier van technologie om klinisch onderzoek te automatiseren met ook een vestiging in de VS, voegde er in de sessie onder leiding van moderator Christina Caljé aan toe vooral ‘big’ te denken: ‘Het Nederlandse ecosysteem is goed voor het zetten van de eerste groeistappen, maar wil je je startup laten doorgroeien naar een miljoenenbusiness dan moet je voor het vinden investeerders niet in Nederland blijven.’

Aldus gaf het panel enkele redenen waarom er, vergeleken met de VS, Groot-Brittannië en Israël, weinig Nederlandse startups doorgroeien naar de status van unicorns. Daarin speelt ook een rol dat de internationale concurrentie om talent momenteel groot is. Uit het jaarlijkse State of Dutch Tech report blijkt dat het voor 56 procent van de vacatures in de tech erg moeilijk is die met de juiste persoon te vervullen, tegen bijvoorbeeld 37 procent in Groot-Brittannië. Dat heeft te maken met de concurrentie van big tech die hoge salarissen kunnen bieden, maar ook met het belastingklimaat in Nederland dat voor startups en scaleups niet echt gunstig is, zo viel te beluisteren.

Niessen wees erop dat een bedrijf als Cool Blue niet de belastingvoordelen krijgt ‘omdat het al te groot is’. ‘Terwijl Cool Blue in vergelijking met Amazon natuurlijk een kleintje is. Bij het inrichten van het belastingbeleid moet veel meer rekening gehouden worden met de internationale context waarin tech-bedrijven zich bevinden.’ Techleap, duidde Caljé, onderhoudt goede banden met de overheid die per saldo het belastingbeleid formuleert. Wat kan de accelerator in deze betekenen vroeg zij Constantijn van Oranje, special envoy en ook aanwezig aan de paneltafel: ‘Het momentum voor het wijzigen van het moment waarop belasting geheven wordt is er’, wekte de prins verwachtingen. ‘Dat gebeurt nu te vroeg. Nederland zou investeringen in met name deeptech-bedrijven fiscaal aantrekkelijk kunnen maken.’ Ook pleitte hij voor een goede optieregeling voor werknemers van start-ups. ‘Het toekennen van aandelen aan medewerkers wordt nu direct en hoog belast, hoger dan de aandelen die de oprichters in handen hebben.’ Volgens hem ondergraaft dat het doel van het toekennen van aandelen aan personeel: het versterken van de binding met het bedrijf.’

Ook kwam ter sprake dat het aantal vrouwelijke tech-starters in Nederland erg laag is, zeker in vergelijking met andere Westerse landen. Zo is in ons land 4 procent van de tech-starters vrouw, tegen 25 procent in de VS, aldus het State of Dutch Tech report. Niessen: ‘Willen we het aantal succesvolle snelgroeiende tech-bedrijven verhogen dan moet dat reservoir aan vrouwen en mensen met een migratieachtergrond beter benut worden. Het proces om voor een technische opleiding kiezen start al op de lagere school. Het onderwijsbeleid moet dat veel beter dan nu stimuleren.’

Uit de State of Dutch Tech blijkt overigens dat 2021 een jaar van groei was voor de Nederlandse techsector. Er is in totaal voor 5,6 miljard euro aan durfkapitaal geïnvesteerd, ruim drie keer meer dan in 2020. Er zijn ongeveer 11.000 startups en de tech sector heeft inmiddels een totale waarde van meer dan 300 miljard euro.