De Corona-crisis zou kunnen leiden tot een grotere diversificatie van de Duitse toeleveringsketens. Dit zou met name raadzaam zijn voor gevoelige importen zoals medische goederen, omdat leveringsfouten drastische gevolgen kunnen hebben, aldus een recent essay van Rahel Aichele, Martin Braml en Lisandra Flach voor de ifo Schnelldienst.

In het algemeen is Duitsland echter goed voorbereid op mogelijke leveringsproblemen. Bijna 89 procent van alle goederen wordt geïmporteerd uit elf of meer landen. Slechts 3,6 procent van alle goederen is afkomstig uit vijf of minder landen. Hiervan is 44 procent afkomstig uit landen binnen de EU. Van de producten die uit vijf of minder landen worden ingevoerd, worden de VS en Zwitserland vaker genoemd dan China of Mexico. Goederen die uitsluitend uit één land worden ingevoerd, maken minder dan 1 procent van alle producten en minder dan 0,1 procent van de totale invoerwaarde uit.

Het vrije verkeer van goederen binnen Europa is echter noodzakelijk voor een economische herstart na de Corona-pandemie. Dit komt omdat 17 procent van de productie in Duitsland plaatsvindt via internationale waardeketens. Dat is aanzienlijk meer dan in veel andere landen. Voor Duitsland is het Europese productienetwerk van het grootste belang; de Duitse waardeketens zijn voornamelijk regionaal van aard.

Duitsland en de EU zijn nauwer geïntegreerd in de internationale toeleveringsketens dan China en de VS, maar ook dan het gemiddelde van alle landen ter wereld. Zo was in 2015 slechts ongeveer 69 procent van de Duitse en 71,8 procent van de toegevoegde waarde van de EU nog niet over de grenzen heen. Dit is weinig in vergelijking met de rest van de wereld. Het wereldwijde gemiddelde was 80 procent, in China was het ongeveer 83 procent, in de VS zelfs iets minder dan 90 procent.