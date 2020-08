IFA 2020 Special Edition: omstreden Huawei presenteert zijn visie en inzet voor Europa

Tijdens de IFA 2020 Special Edition, van 3 tot 5 september 2020 in Berlijn, zal Walter Ji, President van Huawei’s Consumer Business Group (CBG), Europa, de visie en inzet van het bedrijf voor Europa na 2020 uiteenzetten. Huawei ligt zwaar ook in Europa zwaar onder vuur. De Europese Commissie waarschuwt telecombedrijven voor Huawei bij aanbesteding van 5G-telecomnetwerken. In de VS mag het überhaupt geen zaken meer doen.

In zijn keynote zal Walter Ji, overigens president van de divisie die minder ter discussie staat, zich concentreren op hoe Huawei innovatie stimuleert, zodat meer consumenten kunnen profiteren van zijn AI-strategie. Hij zal ook de plannen van Huawei delen om zijn Europese voetafdruk verder te vergroten en hoe het bedrijf zijn Europese consumenten zal blijven bedienen. Met betrekking tot de presentatie zei hij: “We kijken uit naar de IFA 2020 Special Edition, omdat we geloven dat dit soort evenementen van vitaal belang zijn, aangezien we doorgaan met het definiëren van de nieuwe rol die technologie speelt in ons leven tegen een buitengewone achtergrond. Bij Huawei zijn we verheugd om onze visie en toewijding voor Europa na 2020 te delen, en wat dit betekent voor onze miljoenen Europese klanten. ”

Over IFA 2020 Special Edition

De IFA 2020 Special Edition – bestaande uit fysieke live-evenementen gericht op de B2B-kernfuncties van IFA – biedt een ontmoetingsplaats voor industrie en handel in de IFA Business, Retail & Meeting Lounges en sectoroverschrijdende innovaties op SHIFT Mobility meets IFA NEXT.

Gezondheid en veiligheid hebben topprioriteit op IFA 2020 Special Edition, die plaatsvindt van 3 tot 5 september 2020 als een driedaags evenement met een beperkt aantal deelnemers in overeenstemming met de huidige regelgeving.

Digitale IFA-ervaring

Met een virtuele extensie – de “IFA Xtended Space” – wordt het fysieke evenement aangevuld met live en on-demand streaming van presentaties, matchmaking-tools en digitale productdemonstraties. De Xtended Space is daardoor toegankelijk voor zowel gasten ter plaatse als voor alle andere geïnteresseerde deelnemers over de hele wereld.

Om deel te nemen aan de IFA 2020 Special Edition is aanmelding vooraf noodzakelijk. Geregistreerde deelnemers krijgen ook toegang tot de IFA 2020 Xtended Space, de digitale uitbreiding van de IFA 2020 Special Edition.

Let op: Vanwege de huidige situatie kunnen we dit jaar noch on-site accreditatie voor mediavertegenwoordigers noch registratie voor vakbezoekers aanbieden. Daarom is online voorregistratie verplicht.

