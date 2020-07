De accutechnologie ondervindt een enorme investering nu organisaties wedijveren om te voldoen aan de vraag van meer dan 1.500 GWh die in 2030 nodig is voor elektrische voertuigen, residentiële en nettoepassingen. Los richt de innovatie zich op een heel ander gebied van batterijinnovatie, met aanzienlijk minder concurrentie, waar ze de vorm van de batterij radicaal veranderen van de dikke, stijve, volumineuze accu’s die vandaag de dag worden gebruikt naar ultradunne, flexibele, oprolbare en zelfs rekbare accu’s. Aldus het IDTechEx-rapport “Flexible, Printed and Thin Film Batteries 2020-2030: Technologies, Markets and Players”. Volgens IDTechEx zal de markt voor dergelijke batterijen groeien van slechts 22 miljoen dollar in 2020 tot 109 miljoen dollar in 2025 en daarna tot 500 miljoen dollar in 2030.

In tien jaar technologie vertaalt de ontwikkeling zich in commercieel succes, omdat de nieuwe vormen voorzien in de behoefte aan dunnere, flexibele elektronica: het gaat niet om het vervangen van de muntcelbatterij of het batterijvakje door een flexibele versie, maar om het in toenemende mate ontwerpen van producten rond de nieuw gevormde batterijcomponenten. Sturend is de draagbare technologie, een sector van 66 miljard dollar in 2020, waar producten zich moeten aanpassen aan de vorm en de beweging van de drager en niet andersom. Dit omvat consumentenelektronicaproducten zoals pols-draagbaar, die in 2025 29% van de markt van flexibele, bedrukte en dunne-foliebatterijen uitmaken, en gezondheidsproducten in de vorm van elektronische huidvlekken die laag geprofileerd en comfortabel moeten zijn voor de gebruiker, goed voor 23% van de markt in 2025.

Toepassingen

Toepassingen zijn zeer divers door de verschillende vereisten voor vermogen, levensduur, slankheid, kosten, laadcycli, betrouwbaarheid, flexibiliteit en andere parameters.

Deze diversiteit aan eisen betekent dat geen enkele dunne-foliebatterij een one-size-fits-all oplossing biedt en dat er veel verschillende technologieën zijn ontwikkeld die binnen de brede categorie van dunne-folie, flexibele of bedrukte batterijen vallen. Deze worden allemaal beoordeeld en vergeleken, op basis van interviews met de belangrijkste wereldwijde leveranciers, in het IDTechEx-rapport. Deze omvatten gedrukte batterijen, dunne-film batterijen, geavanceerde lithium-ionbatterijen, solid-state batterijen, micro-batterijen, rekbare batterijen, dunne flexibele supercapacitoren, en andere met 23 batterijtechnologieën beoordeeld en vergeleken in het IDTechEx-rapport. Elk van deze technologieën heeft verschillende mogelijkheden en kansen, wat resulteert in een breed scala aan gebruiksmogelijkheden.

Solid-state batterijen neem het voortouw

IDTechEx is van mening dat, terwijl zink-koolstof-batterijen in 2020 dominant zijn in termen van marktomvang, in 2025 solid-state-batterijen qua marktomvang het voortouw zullen nemen, gevolgd door geavanceerde lithium-ion-batterijen. Door de voortdurende snelle verbeteringen in de prestaties van batterijen is het niet eenvoudig om op de juiste technologie in te zetten. Het IDTechEx-rapport beoordeelt en vergelijkt 23 relevante batterijtechnologieën, hun leveranciers en 13 toepassingssegmenten, met prognoses voor tien jaar.

Assessment van successen en mislukkingen

Het IDTechEx-rapport, “Flexible, Printed and Thin Film Batteries 2020-2030: Technologies, Markets and Players”, biedt een volledig assessment van de technologieën, leveranciers en toepassingen, van de successen en mislukkingen in de afgelopen tien jaar van ontwikkeling tot het geven van een onpartijdig beeld van de mogelijkheden van deze technologieën. Prognoses worden gegeven per toepassing en per batterijtechnologie en worden beoordeeld in het licht van de implicaties van COVID-19.

Het rapport maakt deel uit van het onderzoek naar energieopslag bij IDTechEx, onder leiding van Dr. Xiaoxi He, dat betrekking heeft op nieuwe en zich ontwikkelende batterijtechnologieën en -markten, waaronder Li-ion-batterijen, geavanceerde nieuwe batterijtechnologieën, batterijrecycling en tweedelevenscyclusbatterijen. De toepassingsvoorspellingen en marktbehoeften zijn gebaseerd op het werk dat bij IDTechEx wordt verricht in vele uiteenlopende sectoren, van elektrische voertuigen tot energieopslag in woningen en van draagbare apparaten tot RFID.