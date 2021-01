Icovid, een Belgisch initiatief dat radiologen ondersteunt bij de beoordeling van CT-beelden van de longen van COVID-19 patiënten, is uitgegroeid tot een heus multicentrisch Europees project, medegefinancierd door het EU Horizon 2020 programma. Icovid werd in maart opgezet door UZ Brussel, KU Leuven, icometrix en ETRO, een imec-onderzoeksgroep van de VUB. Prof Vandemeulebroucke, ETRO: “Wat begon als een lokaal project, wordt nu uitgerold over 800 ziekenhuizen in Europa en ondersteund door excellente onderzoekscentra in heel Europa. Met de AI-tool icolung kan men COVID-19 patiënten vroegtijdig opsporen en de omvang van de longletsels kwantificeren. Ondertussen verbeteren we verder de AI-software om schade aan de longen door COVID-19 nog sneller te identificeren en via prognostische modellen het verdere zorgpad van de patiënt sneller en beter te kunnen bepalen.”

Icovid wordt uitgerold over heel Europa en staat op OESO shortlist voor AI-initiatieven tegen huidige en toekomstige pandemieën

Het icovid-project ging in maart 2020 van start als een Belgisch pro bono-initiatief. Icometrix, gespecialiseerd in AI-oplossingen voor medische beelden, ging daarbij een samenwerking aan met UZ Brussel, KU Leuven, VUB en imec om te onderzoeken hoe men longscans kan gaan inzetten in de COVID-19 pandemie en welke AI-software hiervoor nodig zou zijn. De AI-tool icolung was geboren. Prof de Mey, VUB-UZ Brussel: “Er was op dat moment onvoldoende testcapaciteit om alle patiënten snel te testen. Met icolung wilden we longscans gaan inzetten als triagetool. Door gebruik te maken van CT en met behulp van de AI-analyses konden we patiënten met verdachte longletsels opsporen en met voorrang laten testen. Gedurende de drukste periodes werd zelfs iedereen die als patiënt het UZ Brussel binnenkwam gescand, ook als middel om COVID-19-uitbraken in het ziekenhuis te voorkomen.”

Icolung gratis voor alle ziekenhuizen in Europa

Icolung werd in april gecertificeerd en wordt vandaag door meer dan 75 ziekenhuizen wereldwijd ingezet, met ondertussen meer dan 35.000 patiënten die door de software geanalyseerd werden. Het icovid project bouwt nu verder op de ontwikkeling van icolung en zet in op schaalvergroting, ook met en dankzij de inzet van gerenommeerde onderzoeksinstituten zoals King’s College London, Universitätsklinikum Heidelberg, University of Oxford, Maastricht University, de Universiteit van Luik en het Centre Hospitalier Universitaire van Luik. De partners zullen ook samenwerken met The Medical Cloud Company om naast CT-beelden, andere klinische informatie in de modellen te verwerken. Icovid ontvangt hiervoor financiering van het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie. Dankzij deze financiële steun kan icolung gratis worden aangeboden aan ziekenhuizen in heel Europa. Hoewel vaccinatie uiteindelijk het dagelijkse leven zal normaliseren, zal het virus nog steeds circuleren en kunnen andere coronavirussen ontstaan. Bij lokale uitbraken zal dus het belangrijk blijven om COVID-19 patiënten vroegtijdig te identificeren.

Opsporen van Chronisch Covid Syndroom

Icovid wil verder nog meer gaan inspelen op de snel evoluerende behoeften van de COVID-19 pandemie. Zo wordt er geschat dat ongeveer 2% van de COVID-19 patiënten symptomen hebben die langer dan drie maanden duren, Long Covid of Chronisch Covid Syndroom (CCS) genoemd. Met de verbeterde software zal het consortium ook deze nu nog grotendeels onbekende langetermijneffecten van COVID-19 beter kunnen gaan voorspellen. Door patiënten te kunnen identificeren die kans hebben om CCS te ontwikkelen, opent voor ziekenhuizen mogelijkheden om de zorg beter aan te passen en de lasten beter te verdelen.

Dr. Dirk Smeets, icovid projectcoördinator, en CTO bij icometrix zei: “Dit project stelt ons in staat om verder aan te tonen dat AI, en medische technologie in het algemeen, waarde kan toevoegen aan klinische beslissingen en kosten kan besparen. Ik ben ervan overtuigd dat icolung zal profiteren van het advies, de klinische expertise en de kritische evaluatie van gerenommeerde academische centra in ons consortium”.

Prof. Dr. Fergus Gleeson, Chief Medical Officer van het National Consortium of Intelligent Medical Imaging (NCIMI), hoofd van de academische radiologie van de Universiteit van Oxford en voorzitter van de European Society of Thoracic Imaging: “Een brede toepassing van AI-gebaseerde software voor de analyse van CT-beelden van de borstkas, zoals icolung, zal helpen in de strijd tegen een pandemie die we helaas nog geruime tijd zullen moeten doorstaan. Deze grootschalige onderzoekssamenwerking met een verscheidenheid aan expertise is van cruciaal belang om te kunnen reageren op de veranderende behoeften tijdens deze pandemie”.

Icolung staat op de OESO-shortlist (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) voor AI-initiatieven die een groot potentieel hebben voor huidige en toekomstige pandemieën.