‘Door de bundeling van unieke medische en technologische expertises op het gebied van revalidatie, reumatologie en orthopedie vormt het ICMS een Europees Topcentrum en onze ambities reiken verder dan dat!’, zegt Professor Nico Verdonschot, lid van dagelijks bestuur ICMS.

Als Europese topcentrum voor wetenschappelijk onderzoek, bedrijvigheid en zorginnovatie heeft ICMS sterke ambitie. “Binnen 5 jaar kan artrose vroegtijdig opgespoord en behandeld worden met slimme sensoren, biomarkers en bewegingsanalyse, maar ook kunnen we dan beschadigd kraakbeen bij artrose behandelen met injecties in het zieke gewricht,” aldus Theo Mulder. “Daarnaast willen we dat over 10 jaar motorische revalidatie in de thuissituatie met virtual reality en remote sensing gemeengoed is.”

ICMS is een onderdeel van TOPFIT.