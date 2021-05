IC Insights heeft vorige week zijn mei Update van het 2021 McClean Report gepubliceerd. Deze Update omvatte een bespreking van de marktresultaten van de IC-industrie in het eerste kwartaal van Q1-21, een bijgewerkte kwartaalvoorspelling voor de rest van dit jaar en een blik op de top-25 van de halfgeleiderleveranciers in het eerste kwartaal van 2011. De top-15 van de halfgeleiderleveranciers in het eerste kwartaal van 2011 wordt in dit onderzoeksbulletin behandeld.

De top-15 van wereldwijde halfgeleiderleveranciers (IC en O S D – opto-elektronisch, sensor en discreet) voor het eerste kwartaal van 2011 wordt weergegeven in figuur 1. De top-15 omvat acht leveranciers met hoofdkwartier in de VS, twee in Zuid-Korea, Taiwan en Europa, en één in Japan. De ranglijst omvat zes fabelloze bedrijven (Qualcomm, Broadcom, Nvidia, MediaTek, AMD en Apple) en een pureFoundry (TSMC).

Als pure foundry TSMC niet in de rangschikking was opgenomen, zou de in Europa gevestigde IDM NXP (omzet van 2.503 miljoen dollar) op de 15e plaats zijn geëindigd in de 1Q21-rangschikking. In totaal steeg de omzet van de top-15 halfgeleiderbedrijven in het eerste kwartaal van 21 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van 20, drie punten meer dan de totale stijging van 18 procent in de halfgeleiderindustrie wereldwijd in het eerste kwartaal van 21 en het eerste kwartaal van 20 jaar. Veertien van de top-15 bedrijven hadden een halfgeleiderverkoop van minstens $3,0 miljard in 1Q21. Zoals blijkt, was er bijna 2,6 miljard dollar kwartaalomzet nodig om in de top-15 van halfgeleiderleveranciers van het eerste kwartaal van 2011 te geraken.

Er waren twee nieuwkomers in de top-15 rangschikking in 1Q21-MediaTek en AMD. MediaTek en AMD vervingen HiSilicon en Sony in de top-15. HiSilicon, dat in het eerste kwartaal van 2012 op de 12e plaats stond in de top-15, is de halfgeleiderontwerpdivisie van de Chinese telecommunicatiegigant Huawei. Meer dan 90% van de omzet van het bedrijf gaat naar het moederbedrijf. Door de Amerikaanse sancties tegen Huawei/HiSilicon kon HiSilicon vanaf het vierde kwartaal van 2012 echter geen IC’s meer kopen van zijn primaire foundry TSMC.

De jaaromzet van AMD steeg in het eerste kwartaal van 2011 met 93%, het hoogste groeipercentage van alle bedrijven in de top-15, waardoor het zeven plaatsen steeg in de rangschikking en op de 11e plaats terechtkwam. Bovendien verwacht het bedrijf dat zijn omzet over het volledige jaar 2021 met ongeveer 50% zal stijgen. MediaTek boekte in het eerste kwartaal van 2011 ook een ongelooflijke omzetstijging van 90% j-o-j en steeg zes plaatsen naar de 10e plaats. Interessant is dat de vier hoogste jaar-op-jaar groeipercentages in het eerste kwartaal van 2011 afkomstig waren van fabelloze leveranciers (AMD, MediaTek, Qualcomm en Nvidia), elk met meer dan 50%.

Dertien van de vijftien grootste halfgeleiderbedrijven boekten in het eerste kwartaal van 2011 een dubbelcijferige omzetstijging ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, terwijl slechts één bedrijf – Intel – een omzetdaling liet optekenen. De resterende 14 leveranciers in de rangschikking boekten een gecombineerde omzetstijging van 29% in het eerste kwartaal van 2001 ten opzichte van het eerste kwartaal van 2020, acht punten meer dan wanneer Intel wordt meegerekend.

IC Insights neemt ook foundries op in de top-15 van halfgeleiderleveranciers omdat het de rangschikking altijd heeft gezien als een lijst van topleveranciers, niet als een marktaandeelrangschikking, en beseft dat in sommige gevallen de halfgeleiderverkopen dubbel worden geteld. Aangezien veel van onze klanten leveranciers zijn van de halfgeleiderindustrie (die apparatuur, chemicaliën, gassen, enz. leveren), zou het uitsluiten van grote IC-fabrikanten zoals de foundries aanzienlijke “gaten” laten in de lijst van topleveranciers van de halfgeleiderindustrie. Zoals uit de lijst blijkt, zijn de gieterijen en bedrijven zonder fabrieken wel geïdentificeerd. In de april-update van The McClean Report werden de marktaandelen van IC-leveranciers per producttype gerangschikt en werden foundries van deze lijst uitgesloten.

In het algemeen wordt de top 15-lijst verstrekt als een richtlijn om vast te stellen welke bedrijven de belangrijkste leveranciers van halfgeleiders zijn, ongeacht of het gaat om IDM’s, fabless-bedrijven of foundries.

Bron Semicondigest