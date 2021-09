IAS en Batenburg Techniek worden Batenburg IAS

IAS maakt, samen met een aantal andere bedrijven, deel uit van de divisie Industriële Automatisering van Batenburg Techniek. De bedrijven binnen deze divisie werken al een aantal jaren intensief met elkaar samen. Om hieraan verdere invulling te geven, is besloten de krachtenbundeling te versterken door een gezamenlijke naam te gaan dragen: Batenburg IAS.

Deze naamswijziging heeft geen invloed op bestaande overeenkomsten en de zakelijke relatie met IAS. ‘Ook als Batenburg IAS zijn wij uw partner in het ontwerpen en implementeren van uw automatiseringssystemen. Vanuit onze locatie in Zundert blijven wij u bedienen zoals u van ons gewend bent’, aldus persinformatie van het bedrijf.

Slagkracht

Door het bundelen van specialistische kennis op het gebied van procesautomatisering en -informatisering kan de jarenlange samenwerking met de partners Batenburg Bellt, Beenen, Digit en JB Systems nog verder geïntensiveerd worden. ‘Zo vergroten we samen onze slagkracht. We zijn ervan overtuigd dat wij op deze manier nog beter in staat zijn om u goed te adviseren en te ondersteunen.’