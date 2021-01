Met de ontwikkeling van elektrische en waterstofauto’s werkt de Zuid-Koreaanse autofabrikant Hyundai vanuit diverse Cradle-vestigingen aan de innovatie van mobiliteit, energie en duurzaamheid. Partnerschappen spelen daarbij een cruciale rol, bedoeld om bestaande technologische uitdagingen op te lossen en de gehele waardeketen voor duurzame mobiliteit op orde te brengen. Om zelf future proof te blijven, transformeert Hyundai van autofabrikant naar mobiliteitsdienstverlener.

‘De overlevers beseffen dat de grote vooruitgang ligt in nieuwe services’

Om de Hyundai-organisatie toekomstbestendig te maken, onderzoekt de nieuwe bedrijfsdivisie Cradle innovaties, nieuwe technologieën en businessinnovaties voor de nabije toekomst. Daartoe heeft het hoofdkantoor vijf strategische gebieden aangewezen: smart mobility, smart cities, robotics, energy en artificial intelligence (AI). ‘Als Cradle onderzoeken we welke partnerschappen, partnertechnologieën, fondsen en businesskansen toegang bieden tot die vijf domeinen’, vertelt Edvin Eriksen, hoofd van Hyundai Cradle in Berlijn en verantwoordelijk voor partnerschappen en investeringen van de Europese tak.

‘Als autoproducent kun je niet meer volstaan met het bouwen van auto’s’

Naast Berlijn heeft Cradle ook vestigingen in Tel Aviv, Silicon Valley en Beijing, elk met een vergelijkbare rol: het signaleren van nieuwe technologieën en kansen op het eigen continent. ‘Elke vestiging heeft haar eigen focusgebied’, zegt Eriksen. ‘Zo is Tel Aviv heel sterk in AI en cybersecurity, gebieden die typisch zijn voor een militaire context. In Berlijn richten we ons op energie, duurzame mobiliteit en smart manufacturing; sectoren waar Europa weer heel sterk in is.’

2030: 700.000 brandstofcellen

Hyundai ziet zichzelf als pionier in elektrische auto’s, brandstofceltechnologie en brandstofcelauto’s. Zo introduceerde het bedrijf in 2018 al de tweede generatie NEXO-brandstofcelauto. ‘Een bijzondere auto,’ vertelt Eriksen, ‘die ons stimuleert om onze activiteiten op dat terrein verder uit te breiden. Naar verwachting produceren we in 2030 circa 700.000 brandstofcelsystemen, waarvan 500.000 voor personenauto’s. De overige 200.000 zijn voor de maritieme sector, de woningbouw en zwaar materieel. We steken onze energie dus niet alleen in het bouwen van personenauto’s als de NEXO, maar ook in brandstofcellen voor vrachtwagens.’

Waterstof-waardeketen

De Europese Cradle-vestiging wil bestaande technologische uitdagingen oplossen, zoals het verlagen van de kosten van brandstofcelsystemen, en de hele waterstof-waardeketen op orde brengen. Eriksen: ‘Denk aan hoe je groene waterstof produceert, opslaat en transporteert. Maar ook hoe je de infrastructuur van waterstofvulstations en efficiency van brandstofcellen kunt verbeteren. Al die factoren bepalen uiteindelijk of je erin slaagt een goed werkend ecosysteem voor waterstof op te zetten. Onze bijdrage is om in Europa nieuwe technologieën te vinden om die noodzakelijke stappen te faciliteren.’ Hyundai heeft daarvoor zelf experts in huis, maar Eriksen vindt het noodzakelijk om ook te kijken naar start-ups en onderzoekers buiten de organisatie en daarin te investeren. ‘Zo willen we met open innovatie nieuwe technologieën en materialen inbrengen in onze toekomstige producten en de prestaties ervan verbeteren.’

Naar een mobiliteitsdienstverlener

Door actiever te worden in de vijf genoemde gebieden, wil Hyundai transformeren van een autoproducent pur sang naar een mobiliteitsdienstverlener die goede auto’s bouwt en daarnaast talrijke services verleent om klanten op een veilige, comfortabele, duurzame, kostenefficiënte en uiteindelijk ook productieve manier te vervoeren. Eriksen: ‘Het biedt ons zoveel nieuwe mogelijkheden: altijd een auto in de buurt en op termijn, wanneer de autonome variant er is, een auto waarin je kunt studeren, werken, ontspannen of boodschappen doen.’ Hyundai’s doel heeft een duidelijke link met smart cities: hoe vergemakkelijk je het leven van stedelingen? ‘Denk aan voldoende parkeerplaatsen, voldoende dichte opvulinfrastructuur voor waterstof, garantie van veiligheid en betere communicatie’, aldus Eriksen. ‘Maar denk ook aan het monitoren van de hygiëne in een deelauto, met geursensoren, intelligente camera’s en uv-licht om bacteriën te doden. Of aan een soort loket voor gevonden voorwerpen.’

Interactie met gebruiker

Wat is de reden van deze transformatie? ‘Als autoproducent kun je niet meer volstaan met het bouwen van auto’s, je moet jezelf blijven ontwikkelen. Dat kan met vliegende auto’s (urban air mobility, red.), maar vooral met nieuwe services, duurzaamheid en efficiëntere technologie’, betoogt Eriksen. ‘In dat opzicht kunnen we veel leren van de smartphone-industrie. De overlevers zijn degenen die beseften dat de hardware maar één onderdeel is en dat de grote vooruitgang ligt in nieuwe services en applicaties, en in interactie met de gebruikers.’

Daarom zoekt Hyundai naar manieren om de interactie met de berijder te vergroten. ‘Bijvoorbeeld door via de app Charge My Hyundai informatie te verstrekken over hoeveel kilometer iemand nog kan rijden en waar het volgende oplaadstation is’, zegt Eriksen. Ook hiervoor werkt Hyundai samen met partners. Zo kwam er in oktober dit jaar een joint venture met Ionity, een groot Europees netwerk van snellaadstations voor elektrische auto’s waarin Hyundai ook investeert.

Waterstofinfrastructuur

Tegelijkertijd werkt Hyundai aan het versterken van de waterstofinfrastructuur. Een kip-ei-situatie, stelt Eriksen. ‘Als je meer waterstofauto’s gaat bouwen, heb je een grotere infrastructuur nodig, maar die komt er alleen bij voldoende vraag. Ook hier zijn partners weer cruciaal.’ Hij doelt hier op het Zwitserse bedrijf Hyundai Hydrogen Mobility, dat werkt aan een ecosysteem waarmee in 2025 1.600 vrachtwagens met een brandstofcel rijden. Eén partner bouwt de infrastructuur, een ander levert de waterstof en logistieke bedrijven betalen per kilometer (pay per use). Dit jaar gingen de eerste vrachtwagens de weg op en het is de bedoeling de formule naar andere Europese landen uit te breiden. Daarbij wordt gekeken of de bestaande infrastructuur voor de gasdistributie te gebruiken is voor waterstof, om zo de kosten te verlagen. Eriksen: ‘Een andere mogelijkheid daartoe is om de productie te verhogen. Daarom kijken we ook naar andere sectoren, zoals de maritieme en vliegtuigindustrie. Het einddoel is en blijft een goed werkende infrastructuur, goedkopere waterstof en steeds betere brandstofceltechnologie – en blije klanten.’

Hyzon Motors gaat joint venture aan voor waterstoftrucks

In maart van vorig jaar lanceerde de Chinese Horizon Fuel Cell Group het merk Hyzon Motors voor vrachtwagens op waterstof. Algemeen directeur Carl Holthausen licht toe hoe de joint venture van Hyzon Motors Inc. en Holthausen Clean Technology BV in Hoogezand tot stand kwam: ‘Ongeveer een jaar geleden kregen wij de vraag of wij de homologatie (tests voor goedkeuring van voertuigen om deze op de markt te kunnen brengen, red.) van een Chinese waterstoftruck voor de Europese markt konden verzorgen. Wij zijn gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van vrachtwagens op waterstof, hadden daarmee regelmatig de internationale vakpers gehaald en pasten al brandstofcellen toe. Zo kwamen we onder de aandacht.’

Zijn bedrijf kwam na het doorlichten van die Chinese truck met een eerlijk antwoord, vertelt Holthausen: ‘We zeiden: “Dit is een prima product, maar in Europa maakt het geen kans om door de certificering te komen. Als je dat wilt, moet je met een truck komen waarvan je op componentniveau Europese keurrapporten kunt overleggen. En dat is alleen met Europese onderdelen haalbaar.” We vreesden dat de kous daarmee af zou zijn.’

Het tegendeel bleek waar: Holthausen, dat al een waterstoftruck op DAF-basis had gecertificeerd, kreeg de vraag een truck met Europese onderdelen te ontwikkelen. ‘We gaven aan dat we met die truck als uitgangspunt snel een Hyzon konden introduceren. Dat zorgde voor een enthousiaste reactie, met een joint venture als resultaat.’ Over enkele jaren moeten er jaarlijks duizenden trucks van de productieband in Groningen rollen.