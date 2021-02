Hyundai verstevigt EV-positie met Rotterdamse Jedlix als partner

Hyundai is voorloper op het gebied van emissievrije mobiliteit met zo’n 60.000 verkochte batterij-elektrische en waterstof-elektrische voertuigen in Europa in 2020, goed voor 13 procent van de totale verkoop in Europa. Wereldwijd zal Hyundai de komende vier jaar nog eens 12 batterij-elektrische modellen lanceren, waarvan de IONIQ 5 dit jaar de eerste is. Om zijn e-mobility-activiteiten in Nederland verder te kunnen uitbreiden, gaat Hyundai samenwerken met een marktleider in slim laden, het Rotterdamse Jedlix.

De ambities van het Koreaanse merk zijn groot: in 2040 wil Hyundai zijn wereldwijde auto-line-up volledig geëlektrificeerd hebben en streeft het naar een marktaandeel van 8 tot 10 procent van de wereldwijde EV-markt. Hyundai is van plan om tegen 2025 wereldwijd 560.000 batterij-elektrische auto’s per jaar te verkopen en zo uit te groeien tot een top 3-fabrikant van emissievrije voertuigen. Van ruim drie kwart van de Hyundai-modellen – 15 in totaal – in Europa is momenteel een geëlektrificeerde versie beschikbaar.

Toch blijft het niet alleen bij deze ambitie: behalve een leidende rol in elektrisch rijden wil Hyundai ook de transitie naar duurzame mobiliteit bespoedigen en klanten optimaal ontzorgen met behulp van innovatieve services, geheel passend bij de filosofie Progress for Humanity van het merk. Zo heeft Hyundai in Nederland sinds 2019 een partnership met Vattenfall inCharge voor de levering van toekomstbestendige laadoplossingen voor consumenten en zakelijke klanten, inclusief installatie en laadservices.

Slimmer, duurzamer en voordeliger laden dankzij Smartcharging App

In dat kader breidt Hyundai zijn e-mobility-activiteiten in Nederland fors uit dit jaar. Te beginnen met de samenwerking met Jedlix, een marktleider in slim laden en specialist in de ‘over the air’-integratie met autofabrikanten. Het Jedlix Slim laden-platform wordt hiervoor geïntegreerd met het Bluelink Connectivity-systeem van Hyundai. Via deze integratie wordt het laden op het juiste moment gepland voor de goedkoopste prijs op basis van de voorkeuren van de berijder. Zowel berijders van huidige als nieuwe Hyundai’s die beschikken over Bluelink Connectivity kunnen gebruikmaken van de Hyundai Smartcharging App.

Netwerk ontlasten voor een houdbare transitie

Jedlix Slim laden ondersteunt de integratie van duurzame energie en maakt het gebruik van de elektrische auto goedkoper en makkelijker. Door het laadgedrag te sturen, kunnen Hyundai en Jedlix het energienetwerk ontlasten en focussen op volledig groene energie. Op deze manier wordt de transitie naar elektrisch rijden door een stijgende vraag houdbaar, blijft het energienetwerk stabiel en wordt elektrisch rijden nog duurzamer. Berijders van elektrische auto’s die van deze service gebruikmaken, ontvangen een vergoeding variërend per kWh (afhankelijk van de energieleverancier) en kunnen daarbovenop hun energierekening verlagen op basis van dynamische en daltarieven.

De samenwerking van Hyundai en Jedlix start in Nederland en dankzij de mobiele technologie kan de service ook makkelijk toegepast worden in andere landen waar Hyundai Bluelink actief is. Binnen de ontwikkeling van slim laden gaan de partijen ook kijken naar het bi-directioneel laden (V2G) van auto’s voor toekomstige modellen die dit ondersteunen. Deze technologie zorgt ervoor dat auto’s opgeladen en ontladen kunnen worden; zo is de auto als buffer te gebruiken en zijn energievraag en -aanbod beter op elkaar aan te sluiten. Dankzij deze ontwikkeling kan de elektrische auto een nog grotere bijdrage leveren aan een duurzame en houdbare energietransitie.

VGI-platform Jedlix

Jedlix ontwikkelt en opereert een Vehicle-to-Grid Integratie (‘VGI’) platform om het opladen en ontladen van elektrische auto’s te optimaliseren en deze te integreren in het energienet. Jedlix werkt samen met energiebedrijven, laadpaal-operators en autofabrikanten om de total cost of ownership van een elektrische auto te verlagen, de flexibiliteit van het laadproces te benutten op energie- en balanceermarkten en het verbruik van duurzame energie te stimuleren.