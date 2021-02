HyTEPS heeft haar nieuwe vestiging op de TU/e campus in Eindhoven in gebruik genomen. Het kantoor is gelegen in de Catalyst-hub, gefaciliteerd door Twice.

“Door sterke groei van onze werkzaamheden en ons technische team was het bestaande kantoor niet meer toereikend,” vertelt Jorlan Peeters, Managing Director van HyTEPS. “We wilden die unieke locatie, een historisch pand in het centrum van Gemert, het dorp waar het bedrijf sinds de oprichting in 2007 is gevestigd, niet opgeven.”

Men besloot een tweede kantoor te openen. De keuze viel al snel op de Twice hub Catalyst op de campus van de Technische Universiteit Eindhoven, gelegen in het hart van de Brainport Regio. Zowel Brainport Regio Eindhoven als Twice stimuleren groei en ontwikkeling van innovatie en techniek, waarbij volop mogelijkheden worden geboden tot netwerken en samenwerken. “Dit nieuwe kantoor in Eindhoven brengt ons dichter bij bedrijven voor wie onze ondersteuning van groot belang is, of zelfs essentieel,” vervolgt Jorlan.

De nieuwe locatie in Eindhoven is gemakkelijk bereikbaar en het bedrijf zit nu in de directe nabijheid van mogelijke toekomstige stagiairs en medewerkers. Naast de bachelor- en masteropleidingen Electrical Engineering huisvest de campus ook het Fontys Nexus gebouw waarin drie instituten zijn gevestigd in het domein Technologie en Innovatie. Door dicht bij deze opleidingsinstituten te zijn gevestigd verwacht HyTEPS de samenwerking naar een hoger niveau te kunnen brengen.

Jorlan: “Hierdoor willen we het kennisniveau van studenten op ons specifieke vakgebied – Power Quality – verhogen. Niet alleen vanuit theorie, maar juist vanuit onze praktijkkennis. HyTEPS werkt al bijna 10 jaar nauw samen met prof.dr.ir. J.F.G. Cobben, deeltijdhoogleraar Power Quality bij de onderzoeksgroep Electrical Energy Systems aan de TU/e vakgroep Elektrotechniek. Samen brengen wij theorie en praktijk dichter bij elkaar om kennis te vergroten en meer diepgaande inzichten te verkrijgen.”

“We beogen een groei van ons team met minimaal drie nieuwe technische medewerkers per jaar om aan de continu toenemende vraag naar onze expertise op het gebied van Power Quality te kunnen blijven voldoen.”

HyTEPS is opgericht in 2007 en is gevestigd in de Brainport Regio Eindhoven, met kantoren in Gemert en op de campus van de Technische Universiteit Eindhoven. Wij opereren internationaal en zijn gespecialiseerd in Power Quality – de kwaliteit van spanning en stroom. Ons hooggekwalificeerde, diverse team van engineers helpt organisaties bij het optimaliseren van de energie-efficiëntie, betrouwbaarheid en veiligheid van elektrische installaties. Wij lossen problemen, risico’s en storingen op en voorkomen deze. Tegelijkertijd ondersteunen wij doelstellingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Jarenlange ervaring met elektrische installaties in uiteenlopende sectoren heeft ons verregaand inzicht in Power Quality gegeven. Wij geloven in kennisdeling, werken regelmatig samen met de academische wereld, en verzorgen lezingen en trainingen.