Connect Group past de Gartner hypes van de jaren tien niet alleen toe in zijn processen, maar ook in producten die het voor klanten ontwikkelt en produceert. Zo heeft het bedrijf samen met onder meer imec, de brandweer van Parijs en Sioen Industries (wereldmarktleider in gecoat technisch textiel en beschermende kleding) een pak met geïntegreerde sensoren ontwikkeld dat het aantal brandwonden bij brandweerlieden drastisch moet verlagen. ‘Die lopen veelvuldig brandwonden op, omdat ze zo gedreven zijn een brand te blussen en mensen te redden. Door de adrenaline voelen ze dan niet dat ze brandwonden krijgen. Een systeem dat objectief bepaalt dat de temperatuur te hoog wordt en met een geluid waarschuwt, kan dan helpen’, schetst Bart Allaert, manager advanced technologies van Connect Group in het Belgische Ieper en nauw betrokken bij de ontwikkeling van het pak.

Imec ontwikkelde een dun sensorsysteem dat in het textiel geïntegreerd kan worden en via een speciaal ontworpen geleidend lint communiceert met de centrale processorunit. Connect ontwikkelde de hard- en software van het complete systeem met focus op de robuustheid, betrouwbaarheid en energiezuinigheid van de elektronica. ‘De sensoren in de mouwen van het pak en de behuizing moeten bestand zijn tegen vervuiling en hoge temperaturen. Speciale aandacht ging naar de powerconsumptie: het systeem moet gedurende minimaal twintig interventies van elk twintig minuten kunnen blijven functioneren op dezelfde batterijen. Dus hebben we gekozen voor ultra low energy IC’s.’

Parijse brandweermannen hebben het pak, door Gartner geschaard onder de noemer smart clothing (een productsegment waarvoor het bureau reeds volgend jaar een wereldomzet voorziet van ruim 2 miljard dollar), al met succes getest. Ook ondergingen de pakken zelf een zeer extreme robuustheidstest waarbij ze acht seconden lang werden blootgesteld 1200°C. ‘Het elektronisch systeem bleef feilloos werken.’ Toch is het nog niet klaar voor serieproductie: ‘De flat cables die door het pak lopen, blijken nogal stug dus gaan we op zoek naar dunnere bedrading die meer comfort biedt. En de data die tijdens een interventie verzameld worden, bijvoorbeeld over de temperatuurontwikkeling, worden nu lokaal in de elektronica opgeslagen. We gaan werken aan een draadloze oplossing’, aldus Allaert die aangeeft dat er nog meer verbeteringen kunnen worden aangebracht voordat de productie kan starten. ‘Maar het pak komt er zeker.’

Hij verwacht dat Connect de opgebouwde kennis van smart clothing breder kan gaan inzetten. ‘Denk aan pakken voor mensen die in diepvriezers werken; ook vrieskou kan brandwonden veroorzaken. We hebben onlangs het pak gepresenteerd aan brandweerlieden, ook uit Nederland, en aan andere potentiële klanten en hebben al verschillende aanvragen ontvangen. Smart clothing wordt een belangrijke markt voor ons.’