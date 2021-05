HYGENIQ heeft de aandelen van Oost NL teruggekocht. Het Enschedese bedrijf ontwikkelt en produceert ecologische en veilige reinigingsmiddelen. Door een slimme combinatie van groene grondstoffen en zelf ontwikkelde unieke technologieën zijn de reinigers van HYGENIQ ‘groener’ dan de meeste andere ecologische producten op de markt. Oost NL was vanuit het Innovatiefonds Overijssel sinds 2018 aandeelhouder van HYGENIQ. Met het geld dat door de verkoop terugvloeit in het Innovatiefonds Overijssel kan fondsmanager Oost NL opnieuw investeren in kansrijke bedrijven, die de economie en werkgelegenheid in de provincie Overijssel verder stimuleren.

Covid-19

Door het Covid-19 virus ontstond er abrupt een enorme behoefte aan hygiëne producten. HYGENIQ heeft in die behoefte kunnen voorzien door snel grondstoffen in te kopen en productiecapaciteit op te schalen. Marcel in het Veld, CEO bij HYGENIQ: ‘’De enorme vraag naar onze producten was een behoorlijke uitdaging voor onze organisatie. Met het hele team hebben we echter maximaal gepresteerd. Daarnaast is er in samenspraak met alle aandeelhouders gekozen voor versnelde investering in productieapparatuur om aan de vraag naar onze ecologische producten te kunnen blijven voldoen.’’

Groei

De sterke groei die HYGENIQ in korte tijd heeft doorgemaakt, is goed opgepakt door het management en de aandeelhouders. De organisatie is aanzienlijk uitgebreid en er staat nu een bedrijf dat klaar is voor de toekomst, met duidelijke ambities om verder op te schalen. In het Veld: “Oost NL heeft zowel financieel als met haar netwerk bijgedragen aan onze groei.” Het Innovatiefonds Overijssel heeft een betekenisvolle bijdrage geleverd: “We zijn nu klaar voor de volgende stap”, aldus In het Veld.

Rendement

Met de verkoop van haar belang in HYGENIQ bewijst het Innovatiefonds Overijssel dat realiseren van maatschappelijke rendement en economisch rendement hand-in-hand kunnen gaan. Gijs Luesken, investment manager bij Oost NL: “HYGENIQ leverde het afgelopen jaar op twee manieren een bijdrage bij het aangaan van maatschappelijke uitdagingen. Door ecologisch verantwoorde reinigingsmiddelen en hygiëneproducten te produceren belasten ze het milieu minder. En met de desinfectieproducten verkleinen ze de kans op nieuwe Covid-19 besmettingen. Dat er vraag is naar die producten blijkt uit de groei die HYGENIQ heeft doorgemaakt. Dat we daarbij als Oost NL drempels hebben kunnen wegnemen, maakt mij trots.”

Het Innovatiefonds Overijssel kan met de middelen die terugvloeien in het fonds weer nieuwe kansrijke bedrijven helpen om zo de regionale economie en werkgelegenheid in Overijssel duurzaam te laten groeien. Bron Oost NV