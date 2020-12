Vandaag heeft Huisman aangekondigd een contract te hebben getekend met Keppel AmFELS voor de levering van een Leg Encircling Kraan (LEC) voor het windturbine-installatieschip (WTIV) Charybdis van Dominion Energy.

De kraan is uitermate geschikt voor de installatie van de volgende generatie windturbines en fundaties dankzij de hijscapaciteit van 2.200mt en het lichtgewicht ontwerp. Ondanks de 130 meter lange giek beschikt de kraan over een compacte behuizing. De Charybdis van Dominion Energy is met deze Huisman-kraan ‘fit-for-purpose’ voor de installatie van grootschalige offshore windparken in de VS. De toegang tot offshore windturbine-installatieschepen die voldoen aan de Jones Act, is van strategisch belang voor de Amerikaanse offshore windmarkt vanwege de plannen om het komende decennium meerdere gigawatts aan offshore windcapaciteit te installeren voor de Oostkust.

Huisman implementeert voor dit project de robuuste en bewezen technologie die toegepast is op de LEC voor het offshore installatieschip Scylla van Seajacks. Levering van de kraan staat gepland voor 2023. Huisman North America, gevestigd in Rosenberg (Texas), zal de kraan in gebruik stellen en testen op de werf van Keppel AmFELS in Brownsville (Texas).

Mark D. Mitchell, Senior Vice President, Project Construction van Dominion Energy: “Een Jones Act-goedgekeurd offshore windturbine-installatieschip is essentieel voor de verdere groei van de Amerikaanse offshore windindustrie. Huisman is een wereldwijd toonaangevend bedrijf dat jarenlange ervaring meebrengt voor deze onderneming waarmee de offshore windindustrie straks schone, duurzame energie kan leveren aan klanten in de VS.”

David Roodenburg, CEO van Huisman: “We zijn Dominion Energy dankbaar voor hun vertrouwen in Huisman en trots dat we deel mogen uitmaken van een drijvende kracht achter de energietransitie in de VS. We verheugen ons op de samenwerking met Dominion Energy, Keppel AmFELS en Seajacks voor de levering van deze ‘state-of-the-art’ kraan. We zetten hiervoor onze ruime ervaring in met het ontwerpen en bouwen van kranen met een hoge capaciteit voor de offshore windmarkt. We zijn ons ervan bewust dat een dergelijke investering in deze tijd van COVID-19 een uitdaging is vanwege het beperkte persoonlijk contact tijdens het afronden van de overeenkomst en de start van het project. Daardoor waarderen we het vertrouwen van Dominion Energy des te meer.”

Eigenschappen & voordelen van de Huisman Leg Encircling Kraan: