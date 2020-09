Huisman Equipment kondigt vandaag aan dat het de eerste partij offshore windmonopiles met zijn 2.600mt Skyhook kadekraan op zijn faciliteit in China heeft gehesen. De monopiles met een lengte van ca. 100m hebben een gewicht van ca. 1.700mt exclusief tuigage.

Met de 2.600mt Skyhook heeft Huisman de grootste zwenkkadekraan ter wereld ontworpen en gebouwd. De kraan wordt ingezet op een eigen faciliteit bij Xiamen, P.R. van China. De Skyhook kraan is speciaal ontworpen voor het laden van zwaar materieel, zoals de 10.000mt Tub Mounted Cranes voor Heerema’s Sleipnir en de 3.000mt Offshore Mast Crane voor Boskalis. Met deze lift demonstreerde Huisman dat de Skyhook ook is uitgerust voor offshore windmolenparken.

Cees van Veluw, Product Manager Cranes van Huisman: “Met de hoge ambities voor offshore wind in verschillende delen van de wereld, zien we dat meer permanente en meer flexibele hijsoplossingen de sleutel zijn tot verdere efficiencywinst in de logistieke keten. De capaciteit van de Skyhook komt overeen met de funderingsmaten die we in de nabije toekomst zien, terwijl de Dual Main Hoist grote voordelen biedt voor het makkelijker aansluiten en hanteren van lasten. Met nieuwe rangeerhavens in ontwikkeling wereldwijd zien we dat de Skyhook kan bijdragen aan het verder optimaliseren van de logistiek van offshore windturbines en -funderingen”.

Capaciteiten van de Huisman 2.600mt Skyhook: 2.600mt @ 30m radius Hefhoogte met Super Flyjib: 170m boven de waterlijn.

Kenmerken & voordelen van de Huisman Skyhook: Een volledig elektrisch aangedreven systeem, wat resulteert in minder onderhoud, hogere betrouwbaarheid en de mogelijkheid om regeneratieve elektrische energie terug te leveren aan het net. Dual Main Hoist functionaliteit, waardoor een grote flexibiliteit in de tuigage-opstelling mogelijk is. Beperkte spoorbelastingen, waardoor de funderingskosten aan de kades worden beperkt. Geoptimaliseerd contragewichtsysteem, waardoor overmatige slijtage wordt vermeden wanneer alleen lichtlasten worden gehesen. Boom Stowage-functionaliteit, waardoor de kraan zelfs in tyfoongevoelige gebieden kan worden geplaatst. Versies met SWL tot 5.000mt zijn op aanvraag verkrijgbaar. De versies kunnen worden aangepast aan specifieke lokale eisen.