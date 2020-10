Huisman en Eavor gaan samenwerken aan industrialisatie disruptieve boorinnovatie

Huisman (Huisman Equipment B.V.) en Eavor (Eavor Technologies Inc.) gaan samenwerken aan het ontwerp en de bouw van de volgende generatie hooggeautomatiseerde boortechnologie gericht op de grootschalige implementatie van Eavor’s geothermische oplossing. Eavor werkt aan verschillende potentieel disruptieve boorinnovaties die de geografische toepassingsmogelijkheden van de Eavor-Loop™-technologieën zullen uitbreiden. Huisman is als toonaangevend ontwerper en fabrikant van geautomatiseerde boorapparatuur bij uitstek geschikt om de boorinnovaties van Eavor te integreren in nieuwe, sterk geautomatiseerde boorfabrieken die zich richten op een efficiënte productie van Eavor-Loops. Deze boorfabrieken zullen de bouwkosten van Eavor-Loop™ verlagen, met verbeterde boorsnelheden en lagere bedrijfskosten, terwijl ze tegelijkertijd maximale veiligheid voor de werknemers en het milieu bieden, zo melden de twee bedrijven in een persbericht.

“We hebben de ontwikkeling van Eavor’s schaalbare en schone energieoplossing gevolgd en zijn ervan overtuigd geraakt dat we Eavor kunnen helpen zijn oplossing naar een hoger niveau te tillen met onze innovatieve ontwerpmogelijkheden voor booreilanden. Samen met het team van Eavor zijn we bezig met het ontwerpen en ontwikkelen van nieuwe booreilanden die de implementatie van Eavor-Loop™ op grote schaal zullen vergemakkelijken”, aldus David Roodenburg, CEO van Huisman.

“De Eavor-Loop™-oplossing, in eerste instantie ontwikkeld en gedemonstreerd in Noord-Amerika, zal nu profiteren van onze relatie en gezamenlijke inspanningen met Huisman om onze kostendoelstelling van $50/MWh of minder voor schoon te versturen stroom te bereiken en draagt bij aan onze ambitie om de kapitaalefficiëntie te verbeteren. We kijken dan ook uit naar een lange en nauwe samenwerking met de heer David Roodenburg en zijn team bij Huisman”, zo stelt John Redfern, President en CEO, Eavor Technologies.

Intensivering samenwerking

De twee bedrijven gaan ook samenwerken op andere fronten. Zo is Huisman aangewezen als een van Eavor’s Preferred Licensed Solution Suppliers; en Huisman Geo en Eavor gaan gezamenlijk de ontwikkelingsmogelijkheden van Eavor-Loop™ verkennen. “We hebben de prestaties van Eavor gevolgd en zien dat hun closed-loop geothermische systeemoplossing potentieel concurrerend kan zijn met mainstream hernieuwbare oplossingen, omdat het de complexe kenmerken van de traditionele geothermische exploratie verbetert. Met name het feit dat het Eavor-Loop™-systeem niet afhankelijk is van ondergrondse reservoirs is een groot voordeel’, aldus Peter de Vin, directeur Huisman Geo.

“Eavor werkt al geruime tijd met een uitstekende en enthousiaste groep professionals en technici van Huisman aan nieuwe hooggeautomatiseerde multi-derrick booreilanden met het nieuwste op het gebied van machinaal leren. Wij zijn verheugd deze relatie voort te zetten en geloven dat de Eavor-Loop™-oplossing nu meer dan ooit klaar is om een unieke schaalbare bron van emissievrije, basislast- en verzendkracht naar de wereld te bieden”, stelt Matt Toews, CTO, Eavor Technologies.

“Onze samenwerking met Huisman gaat verder dan het ontwerp van een op maat gemaakte installatie. Eavor zal nauw samenwerken met Huisman en onze andere partners voor de commercialisering van Eavor-Loop™ in heel Europa en in markten wereldwijd’, verwacht Robert Winsloe, EVP Sales & Marketing, Eavor Technologies.