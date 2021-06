Sentech in Nieuwkuijk levert slimme sensoroplossingen voor complexe meet- en regelvraagstukken in de hightech, agrotech, automotive en health. Het bedrijf presenteert zich nadrukkelijk als sensor integrator. Het gaat om het leveren van de meest optimale sensorproducten, maar vooral ook om de inpassing in het totale systeem van de klant. Systeemdenken vergt het afzetten van de eigen expertbril, aldus Huib van der Kleij, team lead Supply Chain Management bij Sentech.

Huib van der Kleij van Sentech stimuleert mensen om breder te kijken

Onlangs was er een interne bijeenkomst bij Sentech en moest iedereen een eigenschap van zichzelf noemen die begon met de eerste letter van de voornaam. ‘Ik ben holistisch’, zei Huib van der Kleij toen hij aan de beurt was. Sommige collega’s reageerden wat lacherig op dat woord, vertelt hij. ‘Maar ik merkte ook dat ik mensen aan het denken zette.’ Van der Kleij kwam ruim een half jaar geleden bij Sentech en vervulde in het verleden diverse andere supplychain- en inkoopfuncties, onder meer bij BASF in Boxtel. Bij Sentech is hij verantwoordelijk voor de productieplanning en voor alle strategische, tactische en operationele inkopen, transportplanning en het beheer van het magazijn.

‘Ik gebruikte dat begrip holistisch, omdat activiteiten nooit op zichzelf staan, zeker in zo’n vakgebied als supplychain management. Alles grijpt in op elkaar. Het resultaat van de ene stap in een proces is de input voor de volgende stap. We moeten sterker kijken naar het geheel, en niet naar één lokaal probleem of één lokale activiteit.’ Het gaat er ook niet om wat één individuele medewerker goed of minder goed doet. Maar hoe het geheel van disciplines in een bedrijf of keten functioneert. ‘Kijk altijd over je eigen grenzen heen.’

Eerder betrokken

Van der Kleij noemt een intern voorbeeld. In het verleden gaven de technisch experts bij Sentech veelal precies aan wat de inkoopcollega’s moesten bestellen. ‘De kennis en capaciteit op de inkoopafdeling waren toen misschien ook niet toereikend om het anders te doen. Maar nu proberen we vanuit inkoop veel eerder betrokken te worden bij het proces. Als er een nieuw project start, zet dan vanaf het begin de diverse experts bij elkaar zodat iedereen zijn specifieke inbreng kan hebben. Wij weten als inkopers welke contacten en contracten we hebben met leveranciers en onder welke condities we met wie samenwerken. Maak gebruik van die kennis. Zoiets als backdoor selling (waarbij er ongewild grote afhankelijkheid ontstaat van een bepaalde toeleverancier voor een bepaald product, red.) willen we niet.’

Eerst luisteren

Geïsoleerde oplossingen vanuit één discipline zijn niet meer van deze tijd, benadrukt Van der Kleij. Met die blik kijken zijn collega’s en hij ook de keten in. Toeleveranciers krijgen minder kant-en-klare lijstjes. ‘We gaan met ze om tafel en zeggen: “Dit hebben we nodig, wat hebben jullie ons te bieden?” Zo stellen we ons ook op naar onze klanten. Wij doen niet in sensoren, maar in sensoroplossingen. Onze accountmanagers kruipen in de huid van de klant. Waar is werkelijk behoefte aan? Dat betekent dat je niet meteen bestelt wat de klant oppert en ook niet halsoverkop zelf met een voorstel komt, maar begint met heel goed luisteren en meedenken. Welke mogelijkheden zijn er, wat past in deze situatie het beste?’ Sentech heeft het ook expliciet verwoord op zijn website: ‘Wij nemen alle mogelijke omgevingsfactoren en gebruiksdoelen als uitgangspunt. Dat is het startpunt van een ontwikkelingsproces waarin onze engineers, inkopers, projectmanagers en accountmanagers toewerken naar een geïntegreerde sensoroplossing.’

Kijken naar het geheel

Supplychains van klanten en hun eerste- en tweedelijns toeleveranciers worden steeds langer en complexer. Dus is het zaak om over de eigen grenzen heen te kijken. Een keten bestaat uit vele delen die ieder op zich goed moeten functioneren, maar dan altijd met dat grotere geheel in het achterhoofd. Van der Kleij: ‘Het gaat erom het grote systeem met al die onderliggende subsysteempjes zo optimaal mogelijk in te richten. Dat betekent ook dat we ingesleten manieren van werken moeten loslaten. Een expert kan iets vanuit zijn eigen achtergrond de meest ideale oplossing vinden, maar hij heeft wellicht een te beperkt blikveld.’

Veel uitwisseling

De markt van Sentech is continu in beweging, en de organisatie beweegt mee. Supplychain management speelt daarbij een sterk verbindende rol, aldus Van der Kleij. ‘Sentech maakt deel uit van lange supplychains, bijvoorbeeld in de semicon met zijn oem’ers en de talloze toeleveranciers daaromheen. De ene keer zijn wij het eerste aanspreekpunt voor een eindklant, dan weer zitten er één of nog meer schakels tussen. Het vraagt veel uitwisseling van informatie en ideeën. Soms is communicatie heel zichtbaar en hoorbaar, soms gebeurt er van alles onder de oppervlakte. Wie systemisch denkt, moet ook daar oog voor hebben.’