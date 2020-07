De Hordijk Groep verwacht de komende jaren flink te groeien. De producent van kunststof verpakkingen voor vooral de foodsector heeft zich daarop voorbereid met de nieuwbouw van een grote, hypermoderne productielocatie. Én met de implementatie van I-Make, een veelzijdig ERP-systeem dat voorziet in alle huidige en toekomstige automatiserings- en digitaliseringswensen. Een gesprek met het betrokken Hordijk-management en implementatiepartner Axians.

Nieuwbouw gereed, I-Make geïmplementeerd

Op jaarbasis produceert de Hordijk Groep circa 1,8 miljard kunststof verpakkingen. In Delft, waar piepschuimelementen (EPS, geëxpandeerd polystyreen) worden gefabriceerd, gaat het om de lage aantallen, soms niet meer dan duizend stuks. In de vestigingen in Zaandam en Zevenhuizen betreft het dikwijls series van twee à drie miljoen stuks, geproduceerd met technieken als thermovormen, spuitgieten en extrusieblazen – verpakkingen voor food- en personal care-producten, waarvan het grootste deel uiteindelijk belandt op het supermarktschap. Ze worden gemaakt van een variëteit aan kunststoffen (PET, PP of PS, al dan niet bijgemengd met recyclaat). Dat hangt af van de toepassing: of ze bijvoorbeeld de houdbaarheid moeten verlengen of magnetron- of ovenbestendig moeten zijn. Ze worden veelal geleverd aan voedselverpakkers in binnen- en buitenland, bedrijven als Vezet, Johma en Heemskerk fresh & easy. Een winkelwagentje dat een Nederlandse supermarkt verlaat, bevat vrijwel altijd door Hordijk gemaakte verpakkingen. Alles bijeen produceert het bedrijf met een machinepark van ruim 100 machines op jaarbasis zo’n 1.500 verschillende artikelen, verdeeld over enkele duizenden productieruns. Voor de ene order staat een machine weken volcontinu te draaien, voor de andere is een dag voldoende.

‘De meest efficiënte volgorde van orders bepalen kost nog maar een fractie van de tijd’

50 procent groei opvangen

Aldus schetst technisch directeur Fons Groenen kort de duizenden stromen grondstof, halffabricaat en gereed product die door de vestigingen van het familiebedrijf lopen. Een aantal dat, zo is zijn verwachting, de komende jaren alleen maar zal toenemen, ondanks de coronacrisis. Want met het zwaartepunt van de klandizie in de food, heeft Hordijk die crisis nog het meest gevoeld toen de consument aan het hamsteren sloeg. Alleen voor het relatief kleine sierteeltsegment is de orderstroom teruggevallen.

Hordijk wil een groei van 50 procent kunnen opvangen zonder evenredige extra inzet van kantoorpersoneel, zo duidt Groenen. Vandaar de bouw van een nieuwe, energiezuinige productielocatie (zonder gasaansluiting), die Heembouw begin deze maand heeft opgeleverd en die na de zomer in gebruik zal worden genomen. Een hal van circa 24.000 vierkante meter, waarin de activiteiten van een bestaande vestiging in Zaandam worden ondergebracht, zodat alle Zaanse activiteiten zich straks concentreren aan weerszijden van de Daalderweg. Vandaar ook de investering in een nieuw ERP-systeem, I-Make.

Voorbereid op de toekomst

De implementatie van het ERP-systeem is begin januari conform planning afgerond, na een intensief traject van vijftien maanden. Onder leiding van Rob Hordijk en in nauwe samenwerking met implementatiepartner Axians, aangevoerd door client manager Thijs de Swart. ‘Met dit nieuwe, cloudgebaseerde systeem zijn wij nu voorbereid op de toekomst’, stelt Hordijk. Met I-Make is het bijvoorbeeld mogelijk tot in detail te tracken en tracen, in de food bij uitstek van grote toegevoegde waarde. ‘Mocht er ergens een vervuilde verpakking worden aangetroffen, dan kunnen wij nu heel snel en gemakkelijk exact die ene vervuilde rol folie traceren waaruit die gemaakt is. We hebben nu de middelen om grondstoffen of producten overal in ons proces digitaal te registreren en die informatie heel snel beschikbaar te maken.’

Ook het warehousemanagementsysteem, onderdeel van I-Make, maakt Hordijk toekomstbestendig. Daarmee kan de locatie van goederen tot in detail zichtbaar worden gemaakt. ‘Uitgerust met een handheld kan de orderpicker veel sneller de producten vinden die hij bijeen moet garen. En een magazijnmedewerker kan met hetzelfde systeem eenvoudig de beste plek vinden om een zending op te slaan. Dat scheelt tijd en vierkante meters.’

Makkelijker plannen

Met I-Make kan voorts de productieplanner zijn werk sneller en gemakkelijker uitvoeren. Hordijk beschikte al over een demand forecasting-systeem van Slimstock. ‘Dat wordt gekoppeld aan de advanced production scheduling-applicatie in I-Make. Aan de hand van de forecasting-informatie over verwachte orders genereert de planningsmodule intelligente voorstellen om productieorders in de meest efficiënte volgorde uit te voeren, legt Rob Hordijk uit. ‘Zodat de beschikbare machinecapaciteit zo optimaal mogelijk wordt benut. Die volgorde bepalen kost nu nog maar een fractie van de tijd die hij er tot nog toe voor nodig had.’

Veel toekomstige wensen die de klant heeft, kunnen nu vlot en zonder problemen gehonoreerd worden. ‘Wij beschikken vanzelfsprekend al over EDI, zodat de klant zijn ERP-systeem kan koppelen aan het onze en orders volledig digitaal afgehandeld kunnen worden. Sommige klanten vragen om meer informatie, bijvoorbeeld om het eigen inkoopproces te kunnen optimaliseren.’ In veel nieuwe wensen kan worden voorzien met de apps die al in I-Make zijn opgenomen. En zo niet, dan is dat gemakkelijk aan te vullen, omdat het systeem in de cloud draait, bevestigt De Swart.

Binnen de planning

I-Make is volledig binnen de geplande termijn geïmplementeerd. Uit voorzorg werd de vestiging met ‘de minste impact’, die in Zevenhuizen, het eerst overgezet. Daarna volgden de twee andere locaties. Alles bijeen is niet meer dan twee maanden met twee verschillende systemen naast elkaar gewerkt. Een vlot verlopen migratie dus, aldus een tevreden Hordijk. Wat ook scheelde, is dat Axians met low code een schil over de shopfloor-applicatie van I-Make heeft gebouwd. Zo merkten de werknemers op de werkvloer alleen aan wat andere kleurtjes dat op de achtergrond het oude systeem was ingewisseld voor het nieuwe; verder bleef de interface dezelfde. ‘Op kantoor is de overgang eveneens soepel verlopen. Want I-Make is heel intuïtief en gebruiksvriendelijk en veel functies zitten op herkenbare plaatsen. In de eerste twee weken na de overgang is er wat gemord. Maar daarna heb ik alleen nog maar opmerkingen gehoord als: “Dat nieuwe systeem steekt toch wel slim in elkaar.”‘ En het belangrijkste is misschien nog wel dat de klant niets van de migratie gemerkt heeft. ‘We hebben geen euro omzet gemist’, weet Groenen.

Intern tijd vrijmaken

‘Het loopt niet overal zo soepel’, bevestigt Axians-manager De Swart desgevraagd. ‘Heel belangrijk is dat een bedrijf niet alleen investeert in de aanschaf van een nieuw systeem, maar tevens intern voldoende mensen vrijmaakt voor een goede implementatie. Ook hier bleek dat een uitdaging, want productiebedrijven hebben hun focus nu eenmaal op waar ze goed in zijn: produceren. Maar dat is opgelost. Verder hielp het enorm dat de mensen van Hordijk al voordat ze ons benaderden, een uitgewerkt plan hadden en precies wisten welke functionaliteiten ze wilden. En dat er in dit bedrijf mensen zitten zoals Rob, met wie wij zowel technisch als operationeel veel konden sparren. Dan is het voor ons veel gemakkelijker bij de overgang goed te ondersteunen.’

Axians: meer dan technische excellentie

Axians levert ICT-oplossingen ‘om samen met haar klanten het leven van mensen te verbeteren’. Die oplossingen zijn onder meer business analytics, business applications, collaborative solutions, datacenters, cloud services, security en internet of things-applicaties. Axians is daarmee actief op een scala aan markten: behalve de industrie zijn dat ook onder andere de gezondheidzorg en het onderwijs en onderzoek.

Het bedrijf wil verder gaan dan het bieden van technische excellentie en ook actief bijdragen aan het leefbaarder maken van de wereld van morgen. Axians is onderdeel van VINCI Energies, een groep die werkt ‘op basis van menselijke waarden en sociale ethiek, vanuit een cultuur met de nadruk op hoogwaardige, duurzame relaties een aandacht voor stakeholders en eindgebruikers’. Axians draait op mensen, vandaar dat de onderneming voortdurend investeert in de medewerkers, om hun kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen.

Axians is actief in 22 landen met ruim 10.000 medewerkers. De totale omzet over 2019 bedroeg 2,3 miljard euro. In Nederland heeft Axians-vestigingen door het hele land. Daar werken 1.400 mensen aan ICT-oplossingen.