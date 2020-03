Holmatro werkt aan integratie en miniaturisatie van hydraulische gereedschappen

De hydraulische redgereedschappen van Holmatro zijn stoer en sterk. De brandweer heeft ze het liefst mobiel en steeds vaker zonder slangen. Dus ontwikkelt Holmatro geïntegreerde, accu-aangedreven tools en streeft het naar gewichtsreductie. Dit vergt veel innovatie en stelt hoge eisen aan de productie. Het bedrijf werkt daarom aan integratie van alle stappen in het productcreatieproces, waarbij hydraulica, elektronica en batterij één geheel vormen. ‘Procesbeheersing is prioriteit nummer één.’

Holmatro in Raamsdonksveer levert hydraulische gereedschappen en systeemoplossingen voor technische hulpverlening, industriële toepassingen en special tactics. Dankzij de hogedrukhydrauliek die een hoog vermogen kan genereren, leveren de producten gecontroleerd grote krachten. Belangrijkste afnemers voor redgereedschappen die kunnen knippen, spreiden, heffen, stutten en stabiliseren, zijn de brandweer en andere hulpdiensten. In de industrie bedient Holmatro uiteenlopende markten – van recycling en gieterij tot rail en offshore – met hydraulische cilinders, scharen, wiggen en positioneringsoplossingen. Special tactics behelst gereedschappen voor politie- en legereenheden, onder meer voor breken en openen. Het bedrijf telt wereldwijd 380 medewerkers, van wie 270 in Nederland. Buitenlandse vestigingen zijn er in de VS (sales en productie voor de lokale markt) en China (lokale sales en kleinschalige assemblage), in 160 landen vertegenwoordigingen.

Integratie

Sinds enkele jaren verkeert Holmatro in een transitie naar ‘cordless’ systemen, gedreven door de rescue-markt. ‘Het gaat de brandweer om ‘readiness for use’’, verklaart r&d-manager Mattijn de Graaf. ‘Bij een uitruk kost het tijd om de tools, slangen en hydrauliekpomp uit de brandweerwagen te halen en de slangen aan te sluiten.’ Reden om de hydrauliek en elektrische energiebron met het gereedschap te integreren tot één mobiel systeem. Voor draagbaarheid moet het geheel wel compact zijn. ‘Daar zit de uitdaging. We willen de performance behouden met steeds kleinere motoren waar we steeds meer van vragen. Dat vergt meer van de batterij- en pomptechniek en daarom zoeken we grenzen op.’ Zo investeert Holmatro veel in r&d. ‘Integratie en miniaturisatie zijn de trends’, vat operations director Niels Rombouts samen. ‘Die overgang van tools met separate pomp naar accu-aangedreven tools heeft best wel tijd gekost, maar inmiddels is de markt overtuigd van de voordelen, waaronder ook minder beslag op de schaarse ruimte in de brandweerwagen.’

Voor de industriële markt ligt de innovatie vooral in nieuwe toepassingen. Rombouts: ‘Daarvoor willen we wel de applicatiekennis hebben; als we die tekortkomen, zoeken we het eerst uit.’ Daarbij werkt Holmatro vaak samen met launching customers, zoals ProRail voor ‘rerailing’ – het heffen en positioneren van treinstellen om ze weer op de rails te zetten. En via de Belgische contractor DEME kwam Holmatro terecht in de offshore-wind-business, waaraan het nu al tien jaar hydraulische gereedschappen levert voor het zekeren van windmolens bij transport en het levellen en fixeren bij installatie.

Dubbelrol

De almaar toenemende rescue-eisen – integratie en miniaturisatie – vormen alle reden om in r&d en engineering al naar maakbaarheid te kijken. De Graaf: ‘We dagen onszelf uit een zo hoog mogelijk pomprendement te behalen om zo veel mogelijk uit de gelimiteerde batterijcapaciteit te halen.’ Rombouts: ‘Wat in r&d op het randje zit, zit dat ook in productie.’ Dat geldt onder meer voor de nauwkeurige maatvoering die voor de componenten is vereist, niet in het minst vanwege de 720 bar oliedruk van de hydraulische pomp. ‘We deden al wel aan design for manufacturing en design for assembly, maar toch zagen we nadat een eerste nulserie was gemaakt nog heel veel wijzigingsvoorstellen komen. Nu zijn we in ons new product development-proces, van functioneel model naar prototype naar nulserie, al vanaf het begin met elkaar in gesprek: kan dit gemaakt worden, kan het gesourcet worden, waar zitten de risico’s?’ De tolerantie-eisen (toegestane maatafwijkingen) bijvoorbeeld worden steeds strikter, licht production manager Peter van de Wiel toe. ‘Die liggen nu in de orde van duizendste millimeters, waar wij voorheen op honderdsten werkten. Daarom gaat een researcher nu steeds vaker in overleg met bijvoorbeeld een CAM-programmeur om samen te sparren: “Ik kan het wel tekenen, maar is het zo maakbaar?”’

Wat ook helpt is dat alle CAM-programmeurs bij Holmatro kunnen draaien en frezen, vult Rombouts aan. ‘We hebben onlangs de organisatie erop aangepast. Mensen zijn zelf verantwoordelijk voor het op de machine zetten van een product dat ze geprogrammeerd hebben. Als één persoon het programma maakt, een ander dat op de machine zet en de volgende persoon de productie draaiende moet houden, dan werkt dat niet meer.’ Van de Wiel: ‘Onze specialisten kunnen met 3D CAD- en CAM-programma’s overweg, overleggen met de productie-engineers over bijvoorbeeld de beste spanmiddelen of tooling en kunnen daarnaast ook zelf de machines bedienen. Zij houden zich bezig met nieuwe producten op de machine krijgen, van a tot z. Samen met de afdelingsleiding coachen ze de cnc-verspaners en hebben zo een behoorlijke dubbelrol.’

Automatisering

Voor de rescue-markt (tachtig procent van de omzet) voert Holmatro nagenoeg alleen standaardproducten. Producten op klantwens engineeren is inefficiënt, bijvoorbeeld vanwege de vereiste certificering. Is een nieuw standaardproduct eenmaal gecertificeerd, dan kan Holmatro het in grote aantallen geautomatiseerd produceren. Van de Wiel: ‘Strategisch houden we producten die we hooggeautomatiseerd kunnen maken zo veel mogelijk in eigen huis. Bij producten waar automatisering lastiger is, gaat onze voorkeur uit naar uitbesteden, waarbij we in nauw contact met onze partners wel blijven leren. We doen zelf vooral verspanen; 80 procent van de behoefte maken we in eigen huis, 20 procent zetten we uit in de markt, ook om fluctuaties op te vangen en een netwerk op te bouwen van partners, voor capaciteit en kennis. In de assemblage besteden we niets uit.’ Zo kan Holmatro controle houden op het gehele productieproces, verklaart Rombouts. ‘Grip op de kwaliteit en snel schakelen tussen productie en r&d. We kunnen echt niet alles beter dan de markt, maar doen datgeen in huis waarvan we denken dat we het beter kunnen omdat we er ons helemaal op kunnen instellen.’

Nieuwe productietechnologie

Uiteraard volgt Holmatro de ontwikkelingen in 3D-printen en print het functionele modellen en prototypes. Voor serieproductie is de techniek echter nog te langzaam en te duur, klinkt het in Raamsdonksveer. Holmatro blijft volop investeren in verspaning, onder meer draai-freescombinaties, vertelt Van de Wiel. ‘Die doen niet meer onder voor de traditionele machines en zijn prima te automatiseren.’ Rombouts: ‘Met zulke multi-taskmachines proberen we de snelheid en nauwkeurigheid van het proces te verhogen en het aantal bewerkingsstappen op verschillende machines terug te brengen. Als we die drie dingen kunnen afvinken, is een project meestal wel investeringswaardig.’ Holmatro focust op automatisering, verklaart Van de Wiel. ‘Met pallet- en inlegsystemen kunnen wij goed high-mix, low-volume productie draaien zonder dat het omsteltijd kost – vooral in de frezerij; in de draaierij blijft het lastig. Daarom zijn we geneigd eerder te investeren in machines die misschien overkill zijn voor onze toepassing, maar die wel goed te automatiseren zijn en minder steltijd vergen.’ Zo kan Holmatro in de verspaning 24/7 draaien, met alleen overdag personele bezetting. Rombouts: ‘In onze ideale fabriek werken we overdag samen aan procesbeheersing en zijn ’s nachts in het donker alleen de groene lampen van onze productiecellen te zien. Dit is de manier om de maakindustrie in Nederland aan de gang te houden.’

Automatiseren van assemblage

In de automatisering van productie is Holmatro dus al heel ver, en dit jaar zet het eerste stappen voor assemblage, meldt Van de Wiel. ‘Samen met een leverancier ontwikkelen we een eerste cobot-toepassing, robots die samenwerken met onze monteurs. Voorheen keken we of een processtap 100 procent was te automatiseren. Zo niet, dan deden we het helemaal niet. Nu zien we bijvoorbeeld dat een cobot een module voor 80 procent kan assembleren en voor de resterende handelingen een monteur nodig is. In maart moet een eerste cel draaien waarin een cobot een deel van het testproces voor een module overneemt.’ Het vakmanschap van zijn monteurs wil Holmatro gebruiken voor de dingen die ertoe doen, verklaart Rombouts. ‘Een aantal assemblageprocessen is relatief eenvoudig; eigenlijk zonde dat we mensen met zoveel capaciteiten daarin al het werk laten doen. Niet alle montagewerkzaamheden zijn echter te automatiseren, want er zitten veel kleine onderdeeltjes in onze producten.’

Bij innovaties als deze is het altijd de vraag of er voldoende volume in zit om de businesscase te rechtvaardigen. ‘In dit geval was het op papier snel terugverdiend. Maar ook als de terugverdientijd langer is proberen we het vaak toch, want de ervaring brengt ons weer verder. Door de grens van wat mogelijk is op te zoeken, word je gewoon slimmer. Maar tegenwoordig willen we wel meer proven technology in huis hebben, want daar hangt in onze operatie heel veel van af.’ Van de Wiel ziet in ieder geval veel toekomst in assemblage met cobots. ‘Misschien nog wel meer dan in automatisering van de productie, zeker als je kijkt naar het rendement op investering. Zo kunnen we in de automatisering de lijn doortrekken van engineering naar productie naar assemblage.’

Procesbeheersing

Het 3D-productmodel moet het fundament onder die doorgaande lijn vormen, in de vorm van model-based definition. De Graaf: ‘De truc is dat je een single-source file creëert, waarin je bijvoorbeeld alle maten en toleranties in je ontwerp ophangt aan het 3D-model, zodat de programma’s die erachteraan komen (zoals van CAM voor productie en van de meetmachine voor kwaliteitscontrole, red.) er ook mee uit de voeten kunnen.’ Het is onderdeel van Holmatro’s roadmap. De Graaf: ‘Een trend die we ook zien, is dat producten steeds meer mechatronisch worden, met elektronica en embedded software erin. Dat maakt ontwikkeling complexer, maar levert wel meer functionaliteit op. Daar willen wij ook meer op inzetten.’ Zo vormt die roadmap de richtingwijzer voor nieuwe producten die het bedrijf naar de markt wil brengen, stelt Rombouts. ‘Holmatro heeft zich altijd als productleider in de markt gepositioneerd en we willen telkens als eerste met nieuwe technologie komen.’ Punt van aandacht is de beheersbaarheid van het traject daarna, met productmanagement en productie. ‘Daarom steken we veel tijd in een goede voorbereiding, zodat we beter voorspelbaar richting de markt zijn, en werken we aan een betere beheersbaarheid van kwaliteit door de hele keten heen. Procesbeheersing is prioriteit nummer één. Je kunt alles wat wij doen populair smart industry noemen, maar we zijn gewoon bezig met het beter beheersen van wat er op de werkvloer gebeurt en het op een goede manier ontsluiten van alle informatie binnen de keten. In onze transformatie van traditioneel bedrijf met papieren orders op de werkvloer naar geautomatiseerde fabriek werken we nu al redelijk papierloos.’