Een digitale wereld die simuleert hoe machines en robots in real-life functioneren, een methode die steeds vaker wordt toegepast in de maakindustrie. Met een zogenoemde ‘digital twin’ wordt een fabriek of machine digitaal uitgewerkt. Alle functionaliteiten worden uitgedacht en getest om onverwachte fouten te voorkomen. Bij Hollander Techniek wordt deze digital twin naar een nog hoger niveau getild. Wat begon als een afstudeeropdracht rondom simulatie, is inmiddels uitgegroeid tot een innovatieproject waarin verschillende partnerbedrijven en studenten samenwerken. Dit doen zij vanuit Perron038; een samenwerking tussen regionale bedrijven uit de high-tech maakindustrie. Hollander Techniek tekende deze zomer een partnerovereenkomst met Perron038.

Oud-stagiair Elektrotechniek Elias Kabak studeerde in juni af bij Hollander Techniek op het gebied van Visual Components. Een programma dat het mogelijk maakt om software te testen via een simulatie, de basis van een ‘digtal twin’. Maar dit betekende niet het einde van zijn opdracht. Elias is inmiddels in dienst bij Hollander Techniek als software engineer. Samen met een nieuwe afstudeerstagiair, Avni-Can Kasdan, gaat hij verder met dit kansrijke project. Niet alleen bij Hollander Techniek, maar ook op Perron038. Samen met de aangesloten bedrijven gaan zij werken aan concrete varianten van een ‘digital twin’.

Alleen ga je sneller, samen maak je sprongen

Evert Bluemink, innovatiemanager bij Hollander Techniek deelt zijn verwachtingen: “Wij hebben nieuwe technologieën, zoals digital twin, hoog op de agenda staan. Dat is ook de reden om ons aan te sluiten bij Perron038. Perron038 brengt bedrijven, studenten en (toekomstige) engineers van bedrijven dichter bij elkaar waardoor er meer innovatiekracht ontstaat. Dus in plaats van dat elk bedrijf zelf het wiel uitvindt, ga je dat nu meer samendoen waardoor je een betere ontwikkeling krijgt met minder effort. Door elkaar te versterken word je als cluster sterker maar ook als afzonderlijk bedrijf. Ofwel: alleen ga je sneller maar samen ben je in staat sprongen vooruit te maken. Bij het digital twin project is het een groot voordeel dat afstudeerder Avni Can een grote vraagbaak heeft in de vorm van Perron038. Samen hopen we dit project tot een succes te maken.”

De kracht van Perron038

Op Perron038, het innovatiecentrum voor de maakindustrie in de regio Zwolle, werken studenten en bedrijven samen aan innovatiethema’s om te innoveren, te leren en te inspireren. Bij Hollander Techniek staan innovatie, samenwerken en ontwikkeling centraal. Niet vreemd dan ook dat Perron038 en Hollander Techniek elkaar hebben gevonden en onlangs een partnerovereenkomst hebben afgesloten. Alle partners die aangesloten zijn bij Perron038 zien de kracht van samenwerken ook en trekken op verschillende thema’s met elkaar op. Niet alleen op het gebied van nieuwe technologieën en innovatieve thema’s maar ook op gebied van het gebied van talent development.