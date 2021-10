Holland Water in Driebergen-Rijsenburg is een hoogtechnologisch Nederlands mkb-bedrijf. Het biedt oplossingen met koper- en zilverionisatietechnologie om de schadelijke legionellabacterie in drink- en koelwaterinstallaties in gebouwen tegen te gaan. Het bedrijf staat voor effectiever, duurzamer en goedkoper waterbeheer in het algemeen en legionellabestrijding in het bijzonder. Tot de klanten behoren bijvoorbeeld Pulitzer, Radboudumc, gemeente Rotterdam, Schiphol en Engie. Leo de Zeeuw richtte het bedrijf begin deze eeuw op. De Zeeuw kwam een jaar of twee geleden in gesprek met Rogier van den Brink over de te varen koers van Holland Water. Van den Brink, gepokt en gemazeld als ondernemer/directeur in zeer uiteenlopende marktsegmenten: ‘Holland Water zat tussen tafellaken en servet. Op zich is er niks mis met een klein bedrijf. Het had de r&d kunnen beperken en nog heel lang zijn prima producten kunnen leveren. Maar er zat veel meer in het vat, concludeerden we. Overal hebben gebouwen goede technieken voor waterbeheer nodig. Wil het bedrijf echt doorstoten naar dat ‘tafellaken’, dan moeten we daarvoor bepaalde fundamenten leggen, besloten we.’

Rogier van den Brink werd ceo van Holland Water en begin 2020 werd een stevig managementteam samengesteld. Eind 2020 kwam investeringspartner OxGreenfield aan boord voor de nodige extra financiën, zodat er geïnvesteerd kon worden in een sterke interne organisatie. Ook was er zodoende geld om branchegenoot Uvidis over te nemen, begin dit jaar. En recent volgde de acquisitie van Ateca.

Holland Water wil binnen zo’n zeven jaar doorgroeien naar tien keer de huidige omzet. Hoeveel die omzet nu is, maakt Van den Brink niet bekend. ‘We willen een fullservice provider voor waterbeheer zijn, met diverse oplossingen voor onze klanten. Met de overname van Uvidis hebben we ons productportfolio al verbreed: Uvidis is expert in ultraviolet-lichtoplossingen, een preventieve technologie voor waterbeheer. Holland Water en Ateca bieden slimme koper- en zilverionisatietechnologie, om biofilms in water af te breken en legionella en andere watergedragen ziekteverwekkers te bestrijden.’

Holland Water verbreedt daarmee zijn portfolio in Nederland en België. Het wil elders in de wereld intensief met distributeurs gaan werken, en dan met veel meer distributeurs dan in de zes landen tot nog toe. Van den Brink: ‘Er is een enorme behoefte aan ons soort technologie. Waar water stroomt in gebouwen, is kans op vervuiling. Veel bedrijven zoeken het nu nog in bijvoorbeeld het doorspuiten van hun leidingen, maar waarom zou je dat doen als er slimme oplossingen-op-maat voorhanden zijn. Waterbeheer stopt niet bij het dogmatisch opvolgen van standaard beheersregels. Wij combineren nu de beste hoogwaardige technologieën in één bedrijf. We schalen stevig op en blijven uitkijken naar goede aanvullingen op termijn, dat zouden bijvoorbeeld adviesbureaus of installatiebedrijven kunnen zijn.’

Holland Water vormt met de overname nu al de grootste aanbieder van koper- en zilverionisatietechnologie in Europa, het Midden Oosten en Afrika en onderstreept graag de voortrekkersrol van Nederland in de internationale watersector. Pim de Joode, partner van OxGreenfield: ‘De waterbeheersector is groot en groeiende, maar ook echt toe aan modernisering. Holland Water en Ateca zullen dit proces de komende jaren verder aanjagen.’