Holland Water ontwikkelt en levert vernuftige technologische systemen en aanverwante diensten om waterinstallaties op duurzame wijze schoon en veilig te houden of te krijgen. Het vlaggenschipsysteem – de Bifipro® – is uiterst effectief in het bestrijden van biofilm en legionella door middel van koper- en zilverionisatie. De gepatenteerde data-gedreven doseringstechnologie van het systeem is uniek in zijn soort en garandeert succesvolle bestrijding van legionella in iedere drink- of koelwaterinstallatie. Holland Water gelooft dat watermanagement slimmer, goedkoper en milieubewuster kan, en investeert onvermoeibaar in efficiëntie en automatisering van waterbeheer in het algemeen en legionellabeheer in het bijzonder.

OxGreenfield richt zich op het investeren in technologisch competente midden- en kleinbedrijf ondernemingen waarbij het nauw betrokken kan zijn als aandeelhouder. Het team investeert ervaring, expertise en toewijding om ruimte te creëren voor groeiambities van ondernemers. Als private equity maatschappij geeft OxGreenfield betekenis aan waarde creatie met oprechte, persoonlijke betrokkenheid. OxGreenfield ondersteunt en motiveert het management en personeel: de mensen die het bedrijf hebben opgebouwd en verder willen brengen. Een sterke marktpositie, onderscheidend vermogen, groeipotentieel en/of DGA-opvolging zijn belangrijke investeringscriteria.

Over de transactie

Oprichter van Holland Water Leo de Zeeuw licht toe: “Na de legionellaramp in Bovenkarspel in 1999 gingen gebouwbeheerders ijverig op zoek naar oplossingen, maar Nederland bleek niet te beschikken over effectieve middelen om legionella in waterinstallaties te bestrijden. Ruim 17 jaar geleden heb ik Holland Water opgericht om daar iets aan te doen. Strikte regulering, hoge certificeringsvereisten en het stigma dat vastkleeft aan legionella hebben ons er niet van weerhouden om structurele legionellaproblemen door middel van slimme water-tech oplossingen eens en voor altijd op te lossen bij – tot nu toe – ruim 700 klanten in Nederland, België, Frankrijk, Italië, Polen en de VAE. Maar we willen én kunnen meer, en daarom ben ik op zoek gegaan naar versterking.”

“Deze versterking heb ik nu gevonden in de vorm van investeringsmaatschappij OxGreenfield en een verzwaard managementteam geleid door Rogier van den Brink. We kijken ernaar uit om gezamenlijk een grote stap voorwaarts te maken en gebouwen over de hele wereld van hun legionellaproblemen af te helpen.”

CEO Rogier van den Brink vult aan: “Gebouweigenaren praten liever niet over legionella en daarom heeft Holland Water een relatief bescheiden bekendheid. Maar dat is onverdiend. Wij bieden het enige volwaardige bestrijdingsmiddel tegen legionella en ons geweldige team bouwt daar immer slimme, klantgerichte dienstverlening om heen. Als resultaat helpen we onze klanten af van een groot hoofdpijndossier. OxGreenfield heeft door het legionellastigma heen gekeken en ziet ook het enorme potentieel van slimmer waterbeheer. Wij zijn dankbaar voor hun vertrouwen, steun en betrokkenheid.”

Pim de Joode, partner bij OxGreenfield: “Holland Water levert daadwerkelijk een bijdrage aan veiliger drinkwater en zorgt er tegelijkertijd voor dat we duurzamer kunnen omgaan met het ‘vloeibare goud.’ In de wetenschap dat veilig en schoon water een steeds schaarser goed wordt, en in een tijd waarin we meer dan ooit geconfronteerd worden met het feit dat onze volksgezondheid kwetsbaar is, investeren wij vol overtuiging in een onderneming die met superieure technologische oplossingen op een milieubewuste manier zorgt voor schoon, gezond en veilig water. Er moet nog veel gebeuren voordat slim en duurzaam waterbeheer een vanzelfsprekende keuze is, maar we hebben er alle vertrouwen in dat het Leo, Rogier en hun team gaat lukken. Waar nodig zullen we hen daar in ondersteunen.”