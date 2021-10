De afgelopen tien jaar is de Hoffmann Group in Nederland en België gegroeid met 100 procent, van een omzet van 20 miljoen euro naar een van 40 miljoen. En de wens van algemeen directeur Henry Blom is dat kunstje de komende tien jaar te herhalen, zo sprak hij uit in zijn korte speech ter gelegenheid van de opening van het nieuwe pand in het Twentse Borne. Een groei die tot nog toe vooral gegenereerd is met de kwaliteitsgereedschappen voor de metaalverwerkende industrie. Maar Hoffmann wil haar klanten in het gehele proces toegevoegde waarde bieden om de productiviteit te verhogen. Daarvoor ontwikkelde het een eigen Cloud gebaseerd toolmanagementsysteem Connected Manufacturing, dat inmiddels ook in Nederland draait bij de eerste klanten. ‘Nu verdienen we ons geld vooral nog met hardware. Maar de software is een uitstekende manier om een goede binding op te bouwen met klanten’, aldus sales directeur Jan Fijnaut. Hij verwacht dat de softwarecomponent in de omzet de komende jaren flink zal groeien.

De opening van de nieuwbouw, waarin plaats is ingeruimd voor een Experience Center, vond plaats bijna een jaar de ingebruikname van het gebouw waar 50 van de 90 medewerkers die Hoffmann in Nederland/België heeft onderdak hebben. ‘We wilden wel een feestje kunnen vieren met elkaar’, verklaart marketingmanager Nancy van Dorth het uitstel. De klassieke openingshandeling – het doorknippen van een lint, gevolgd door een toast met een glas champagne – werd verricht door Blom, samen met de burgemeester van Borne, Jan Pierik en Robert Impler, senior vice president Europe, voor de gelegenheid overgekomen vanuit het hoofdkantoor in München.