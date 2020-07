Hoffmann Quality Tools introduceert in Nederland een toolmanagementsysteem om de productie van verspanende bedrijven nog effectiever en efficiënter te maken. Het gereedschapbeheersysteem is zowel geschikt voor relatief grote verspaners als voor metaalbewerkers met enkele bewerkingsmachines. Omdat de software cloudgebaseerd is, hoeven klanten niet in een compleet softwarepakket te investeren: ze betalen een maandbedrag per machinebesturing. De Hoffmann Group, leverancier en systeempartner op het gebied van industrieel kwaliteitsgereedschap, is actief in meer dan vijftig landen en zet ruim 1,3 miljard euro per jaar om. Klanten in Duitsland gebruiken het nieuwe toolmanagementsysteem al en zijn enthousiast, aldus Henry Blom, algemeen directeur van Hoffmann Nederland/België (90 medewerkers, onder wie 45 salesengineers).

Hoffmann sloeg vijf jaar geleden een nieuwe weg in waarbij veel breder wordt gekeken dan de gereedschappen zelf. Blom: ‘Het productmanagement was een aantal jaren geleden nog sterk productgericht, nu ligt veel meer focus op de ontwikkeling van digitale producten die ondersteunend zijn voor ons productassortiment en onze klanten. Wij ontwikkelen en leveren producten en diensten onder onze eigen merknaam GARANT, met daarnaast producten van ruim 500 A-fabrikanten. Die fabrikanten staan relatief ver van de markt, wij staan juist heel dicht bij onze klanten en weten wat hun behoefte is.’ Wat daarbij helpt: ‘Voorheen werden we als leverancier pas laat in het proces betrokken, nu zitten onze salesengineers al vroeg aan tafel bij de engineers/werkvoorbereiders van de klant om mee te denken over de programmering en planning van de productie.’ Hoffmann werkt ook nauw samen met machinefabrikanten als Yamazaki Mazak, DMG Mori en Hedelius, en softwareleveranciers van CAD/CAM-systemen. ‘Op deze wijze kunnen wij toegevoegde waarde bieden in de gehele keten van het productieproces.’

Steeds belangrijker is connected manufacturing, waar Hoffmann met het nieuwe toolmanagementsysteem op inspeelt. ‘Natuurlijk zijn er al meer soortgelijke systemen, maar die zijn vooral geschikt voor relatief grote verspaners. Ons systeem kan vanaf 2 tot 200 machines ingezet worden. Driekwart van de Nederlandse verspanende bedrijven heeft 10 tot 75 medewerkers.’ Ook die bedrijven zijn de laatste jaren sterk aan het automatiseren en digitaliseren. ‘We hebben het toolmanagementsysteem vanaf scratch opgebouwd, sterk luisterend naar de behoeften van onze klanten.’

De cloudgebaseerde software, waarvoor een maandbedrag betaald moet worden naar gelang van het aantal machinebesturingen, koppelt gereedschappen aan alle mogelijke bewerkingsmachines en productieprocessen. De software is te integreren met bestaande pakketten. Vanzelfsprekend ondersteunt en schoolt Hoffmann de klanten bij de implementatie voor een optimaal gebruik. De software biedt ook vele analysemogelijkheden, waardoor bijvoorbeeld eventuele spindelproblemen of onstabiele werkstukopspanningen ‘zichtbaar’ worden. ‘We hebben al langer ons GARANT Tool24-artikeluitgiftesysteem. Dit systeem houdt volledig automatisch de voorraad van kritische (verspanende) gereedschappen op peil. In combinatie met de belevering vanuit ons LogisticCity in Nürnberg zorgt dat voor zeer slanke bestelprocessen en de daarbij horende lage proceskosten.’

Nu is Hoffmann Quality Tools nog in Hengelo gevestigd, maar de 3.000 vierkante meter grote en beter geoutilleerde nieuwbouw in het nabijgelegen Borne vordert gestaag en wordt waarschijnlijk eind van het jaar opgeleverd. Belangrijk onderdeel daarin wordt een Experience Center om nieuwe producten te presenteren en demonstreren op bewerkingsmachines. Ook kunnen klanten daar straks trainingen volgen. In de tussentijd zet de 100-jarige Hoffmann Group ook in op online webinars en demonstraties.