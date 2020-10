‘Gewoon door laten gaan de DISCA, op de geplande datum van 26 november; eind november is het aantal besmettingen vast weer flink gedaald. Ik kijk er echt naar uit om iedereen weer te zien, en dat zal voor iedereen gelden. Het is toch fantastisch als de Nederlandse industriële familie weer eens bijeen kan zijn.’

‘Ja, is zeker fantastisch; ik geniet er zelf ook iedere keer van en merk elk jaar weer dat iedereen blij is bij te kunnen praten. En, zo zetten we de Nederlandse maakindustrie in het zonnetje. Juist daarom zijn we toch ooit met de DISCA begonnen! Om te laten zien dat onze industrie wereldtop is en van buitengewoon groot belang voor de Nederlandse economie!’

‘Maar, een grote groep mensen bijeen brengen, ik ben bang dat dát dit jaar niet mogelijk is.’

‘Misschien valt het mee en kan het toch.’

‘Maar wat wordt dat dan voor een meeting? Mensen komen dus niet alleen voor de prijsuitreiking en de talkshow; ze komen vooral ook voor elkaar. En juist dat zal niet kunnen als iedereen per se op zijn stoel moet blijven zitten en er hooguit even af mag om naar het toilet te gaan.’

‘Ja, en hoe dan ook organiseer je iets met een risico voor de bezoekers. Want stel dat er meerdere mensen wat oplopen….’

‘Maar wat dan? Een virtueel event?’

‘Virtueel kun je niet netwerken. En naar een uitreiking en talkshow op internet, hoeveel mensen kijken daar nu naar…?’

‘Maar wat dan? Schuiven we het door naar februari?’

‘Dan is er een grote kans dat we het nogmaals moeten uitstellen.’

‘In april misschien? Maar dan kan hetzelfde gebeuren. Dat vaccin kan wel op zich laten wachten tot de zomer.’

‘Of de viering van 2020 maar helemaal schrappen en ons richten op die van 2021? Maar dat zou toch heel jammer zijn voor al die bedrijven die nu de tweede ronde hebben behaald?’

‘Laten we de selectieprocedure gewoon afmaken en de jury’s virtueel bijeen laten komen om de drie winnaars aan te wijzen.’

‘Ja, laten we dat doen: we laten de winnaars bepalen en reiken hen hun verdiende prijs uit. Hoe precies, dat moeten we nog maar even zien. Wie het zijn, maken we bekend op de datum die er al voor stond: 26 november.’

‘Deal. En volgend jaar is DISCA’21 op 24 november; zet maar vast in je agenda. Echt balen, maar dan weet iedereen nu wel waar hij aan toe is.’

Mireille van Ginkel, John van Ginkel, Martin van Zaalen