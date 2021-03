Hoe neem je deel aan een digitale Hannover Messe? Informatiebijeenkomst voor ondernemers vanmiddag 1600 uur

Hoe neem je deel aan een digitale editie van de Hannover Messe, algemeen beschouwd als de belangrijkste beurs voor bedrijven in de technologische industrie? Dit jaar vindt deze beurs volledig digitaal plaats van 12 tot en met 16 april. Het motto dit jaar is: ‘Home of Industrial Pioneers, now more than ever’. Door de stroomversnelling waarin technologische ontwikkelingen zijn geraakt, staan dit jaar thema’s als digitalisering en de energietransitie centraal.

Je kunt deze beurs:

als bezoeker digitaal bezoeken

je kunt een eigen digitale stand huren of

je kunt deelnemen aan het gezamenlijke digitale paviljoen van Nederland.

Voor menigeen zal het de eerste keer zijn deel te nemen aan een digitale beurs. De organisatie wil iedereen daarom goed informeren en begeleiden. Daartoe is op dinsdag 30 maart van 16:00-17:00 uur een informatiebijeenkomst over de digitale Hannover Messe. AANMELDEN

Op het programma staat het beantwoorden van de vragen:

Wat kunnen we dit jaar verwachten?

Over de Hannover Messe. Wat is het en hoe werkt het?

Waarom zou je dit jaar deelnemen aan digitale versie?

Wat biedt programma aan? Welke onderdelen zijn er?

Hoe kun je daar praktisch op inspelen?

Hoe haal je daar maximaal waarde uit?

Hoe gaat dit praktisch in zijn werk?

Hoe haal je op de beurs maximaal waarde uit deelname voor jouw bedrijf?

Aanmaken van profielen en kiezen van keywords en tags

Daarna inloggen op nieuwe platform en dan?

Wat zijn uit ervaring best practises om met Duitsers/ Internationaal contacten op te doen?

Collectieven meerwaarde

Wat doe ik ook alweer voor en na een beurs op eigen website en social media kanalen?

Do’s and don’t van business etiquette online

Hoe past deze beurs in je strategie naar fysieke beurs volgend jaar?

Haal het maximale uit je digitale beursdeelname en meld je aan voor deze bijeenkomst

Wat kun je met de deelname bereiken voor je bedrijf na afloop van de beurs?

Na de beurs. Hoe werk na de beurs verder aan contact onderhouden met de Duitsers?

Hoe kun je aansluiten bij lopende programma’s vanuit branches en ook RVO op Duitsland en maakindustrie?

Sprekers

Paul Verlinden, beleidsadviseur Internationaal, Koninklijke Metaalunie

Cordula van Klink, manager innovatie, Internationaal, Marketing en Communicatie, FME

Victor Koppelaar, managing director, Global Fairs Nederland

Arjan Schuinder, CEO, BeTech

John Blankendaal, CEO, Brainport Industries

Moderator deze sessie is Ulrike Nagel, journalist en eindredactuer bij RTV Utrecht.

Meld je nu aan!

Hoe neem je deel aan een digitale Hannover Messe?

