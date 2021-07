Hoe innovatief is uw bedrijf? Vul de Nederlandse Innovatie Monitor in

Hoe innovatief is het Nederlandse bedrijfsleven? Welke lessen zijn er te leren van organisaties die succesvol innoveren? En welke impact heeft het coronavirus gehad op het Nederlandse innovatievermogen? Om deze vragen te beantwoorden voert het Amsterdam Centre for Business Innovation van de Universiteit van Amsterdam jaarlijks de Nederlandse Innovatie Monitor uit. In de monitor ondervragen wij besturend Nederland over onderwerpen zoals innovatie, corona, maatschappelijk verantwoord ondernemen, en de digitale vaardigheden van de werknemers. Het onderzoek biedt zo een uniek inzicht in de stand van het Nederlandse innovatielandschap.

Graag nodigt het Amsterdam Centre for Business Innovation u uit om (ook) dit jaar deel te nemen aan dit onderzoek.

Wat levert deelname u op?

Een op maat gemaakte managementrapportage waarmee u inzicht krijgt in het innoverend vermogen van uw eigen organisatie en deze kunt vergelijken met het gemiddelde van uw sector.

(zie winnaar 2020). Onder de deelnemers worden 35 exemplaren van het boek Innovatie Jij.nu w.v. 32,50 euro verloot.

Hoe doe ik mee?

U start de vragenlijst door op onderstaande link te klikken:

http://www.deinnovatiemonitor.nl/

U kunt de vragenlijst invullen tot en met zondag 1 augustus. Het invullen van de vragenlijst vergt ongeveer 10 minuten. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Contact

SEO Economisch Onderzoek voert namens het Amsterdam Centre for Business Innovation de Monitor uit. Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met SEO Economisch Onderzoek via innovatiemonitor-ABS@seo.nl of tijdens werkdagen van 09.00 tot 16.00 via 020-5251630.