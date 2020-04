Alleen storingen worden nog verholpen. Gepland onderhoud aan analyse apparaten bij zuivelfabrieken en zuivellaboratoria in de Benelux is afgezegd, wachtend op soepeler maatregelen van de overheid. Nog geen maand geleden stond de PerkinElmer site in Drachten te springen om nieuwe servicemonteurs. ,,Straks zijn die zeker weer nodig, dan komt er een berg onderhoudsopdrachten op ons af.’’

Elke ochtend krijgen zijn kinderen les van zijn vrouw die onderwijzeres is. ,,Best wel luxe, ik heb daar geen omkijken naar,’’ vertelt Anne Gerben Terpstra, R&D-manager bij PerkinElmer. Sinds half maart werkt hij vanuit huis, net als de meeste van zijn collega’s. Wie kleine kinderen heeft krijgt het wel voor de kiezen. Naast hun eigen werk en dat van hun partner moeten zij, anders dan Terpstra, wél onderwijstaken met hun kinderen doen. ,,We gaan hier flexibel mee om. De werktijden zijn wat onregelmatiger en sommigen smeren hun werk over de hele week uit, inclusief het weekend. Eén collega heeft een partner met een kapsalon en zes mensen op de loonlijst. Dat is pittig.’’ Toch houden de meeste collega’s werkend vanuit huis de kantoortijden aan. ,,Dat werkt toch het best. Bovendien weet je dan vrijwel zeker dat je elkaar kunt bereiken.’’ Anders dan voorheen moet alles nu worden afgestemd via de digitale snelweg. ,,In de praktijk zit ik dus veel in calls. Dat gaat wel, maar soms heb ik dagen dat ik alleen maar aan het videobellen ben. Aan eind van de dag heb ik dan een waslijst van actiepunten. Er moet ook nog gewerkt worden!’’

Apart

Omdat de productie van zuivelanalyse apparatuur vorig jaar is verplaatst naar Engeland, geeft het pand op het A7-terrein nu onderdak aan een R&D-afdeling en TechSupport/service. ,,Een paar collega’s houden zich bezig met marketing en commercie, maar de hoofdmoot is R&D en service.’’ Sinds het vertrek van de productie is de verhouding kantoorwerk en onder andere experimenten, testen en reparaties ongeveer 70/30. ,,Dat maakt het nu gemakkelijker om het werk op de locatie te minimaliseren. Alleen als het écht niet anders kan wordt er op kantoor gewerkt. Hierdoor zijn er gemiddeld zo’n 5 man aanwezig. Ieder heeft dan zijn eigen 1-persoons werkruimte en in de kantine zitten ze elk aan een aparte tafel. Zo minimaliseren wij het risico om het coronavirus te verspreiden.’’

APK

Het reguliere onderhoud van installaties bij zuivellaboratoria en zuivelfabrieken is voorlopig on hold gezet, maar storingen worden nog gewoon verholpen. De tijd die onderhoudsmonteurs nu overhebben steken ze volgens Terpstra in het op orde brengen van de handleidingen. ,,Onderhoud is het uitvoeren van contracten. Onze apparaten moeten elk jaar worden nagekeken, zeg maar een soort APK. Juist dit onderhoud hebben veel bedrijven stilgezet, omdat ze geen mensen op de site willen hebben. Pas als de productie dreigt stil te vallen mogen we langskomen. Als corona straks voorbij is komen de onderhoudscontracten weer als een grote berg op ons af.’’ PerkinElmer heeft al langere tijd behoefte aan servicemensen. ,,En nieuwe monteurs heb je niet meteen beschikbaar, want opleiden duurt minimaal een jaar. Als straks alle onderhoud weer gaat lopen, moeten we een tijdelijke piek opvangen met extra mensen. Dat gaat dus lastig worden.’’

Covid-19 testkits

Terpstra vertelt weinig zicht te hebben op de sales, maar hij weet dat investeringen in de zuivel- en foodindustrie wereldwijd op dit moment worden uitgesteld. Het vooruitzicht voor Q2 is dan ook naar beneden bijgesteld. ,,Hoe groot de neergang is weet ik niet, maar je kunt rustig stellen dat verkoop een uitdaging is geworden. Over teruglopende sales maak ik me wel zorgen, maar het beïnvloedt ons werk niet direct. Wij houden onze R&D-projecten en de service voorlopig nog op schema. Pas als de verkoop laag blijft heeft dit ook consequenties voor ons. Maar we laten ons hierdoor nu niet afleiden, wij moeten de focus houden op ons eigen werk.’’ Terpstra werkt met zijn team veel samen met PerkinElmer in Groningen. ,,Daar zijn ze zelfs op zoek naar een extra bedrijfspand. Hun productie is momenteel sky high door de productie van covid-19 testkits en ze moeten stevig aanpoten om alle aanvragen bij te houden.’’

Interactie

Met dagelijkse stand-ups, dezelfde als voorheen maar nu via calls, houdt Terpstra contact met zijn collega’s. ,,Tot nu toe kunnen mensen elkaar goed vinden. Overzicht houden is wat lastiger. Normaal loop je even bij mensen langs en dan heb je al een aardige indruk hoe het gaat. Of je komt iemand tegen die op de gang loopt te mopperen, die je dan snel kunt helpen. Ook bij het koffieapparaat en de lunch krijg je van alles mee. Dat mis je nu.’’ Als dit nog maanden gaat duren voorziet Terpstra dat contacthouden lastiger wordt. Net als de motivatie. ,,Ik kan me voorstellen dat sommigen het moeilijk vinden om gemotiveerd te blijven zonder collega’s om zich heen.’’ Bij innovatie en het bedenken van oplossingen voor problemen draait het om de interactie tussen collega’s. ,,Die is er nu minder, terwijl het juist belangrijk is dat je samen brainstormt. Op afstand is dit nu eenmaal lastiger.’’ Het wordt gemakkelijker als een ontwikkelproject in een gevorderd stadium is. ,,Dan is het vooral uitvoeren en uitwerken. In deze fase is minder interactie nodig. Maar ook hier geldt, hoe langer het duurt hoe lastiger het wordt.’’

Proeven

Net als het R&D-werk gaan de ICD-projecten online gewoon door. ,,We draaien mee in twee projecten via Skypemeetings. De frequentie van deze ontmoetingen is lager, maar ze gaan wel gewoon door. Onze projecten zijn erbij gebaat dat mensen elkaar ontmoeten. Dat kan niet maandenlang online plaatsvinden. We ontwikkelen en maken fysieke producten waar je bij moet kunnen staan, die je moet kunnen vasthouden en als het ware moet kunnen proeven.’’

Bron ICD Berend Henk Huizing