Met trots kondigen wij aan dat de raad van commissarissen van Hittech de uitbreidingsplannen van Hittech Multin op industrieterrein Ypenburg in Den Haag heeft vrijgegeven.

Sinds de verhuizing naar de nieuwe locatie in Ypenburg in 2016 is Hittech Multin zeer succesvol in de markt en zowel in omzet als in organisatiegrootte substantieel gegroeid. De uitbreidingsplannen zijn dan ook een logische volgende stap in de ambitie van Hittech om een toonaangevende systeemleverancier in de hightech-industrie te zijn.



Net als het oorspronkelijke gebouw in Ypenburg, is de nieuwe uitbreiding ontworpen door EGM Architects en zal het cleanroomoppervlak van Hittech Multin meer dan verdubbelen tot 1300m2, de magazijnfaciliteiten worden substantieel vergroot en er komt 100m2 extra kantoorruimte bij.

Het nieuwe gebouw zal naar verwachting in het tweede kwartaal van 2022 in gebruik worden genomen.