Per 3 januari is Landes High-End Machining (30 medewerkers, ruim 6 miljoen euro omzet) overgenomen door Hittech Group uit Den Haag en opereert nu onder de naam Hittech Landes.

Dga Herman Koning nam Landes zelf over in 2011, op een moment dat de Drentse specialist in hoognauwkeurig verspanen nog verlieslatend was. ‘Sindsdien zijn we geslaagd er een winstgevende onderneming van te maken. Ook de laatste twee corona-jaren zijn we goed doorgekomen, met een groei van 15 procent over 2021 en een goed rendement.’ Natuurlijk hebben de bedrijfsprestaties eraan bijgedragen dat Koning en mede-eigenaar Sander van der Laan een goede prijs voor de aandelen hebben kunnen krijgen. Maar minstens zo belangrijk waren een aantal andere voorwaarden. ‘Ik wilde graag geen wijzigingen aan het businessmodel zodat de klanten – in onder andere de aerospace, defense, semicon en procesindustrie – op dezelfde hoogwaardige manier bediend zouden worden. Ook wilde ik graag dat de bedrijfscultuur, waarin de medewerkers veel verantwoordelijkheid krijgen en zelfstandig kunnen werken, intact zou blijven. Voorts had ik graag dat de onderneming hier in Emmen gevestigd zou blijven. En ik wilde het bedrijf verder laten groeien en dat daarvoor de nodige investeringen zouden worden gedaan. Aan al die voorwaarden wilde Hittech – dat zelf een ambitieuze groeistrategie heeft – voldoen.’

Synergievoordelen

En omdat de onderneming van voormalig grootaandeelhouder en huidig RvC-voorzitter Cor Heijwegen dus ook nog eens een goede prijs bood was de keuze een vanzelfsprekende, aldus Koning: ‘Vanwege mijn voorwaarden was een venture capitalist meteen al uitgesloten. Een andere overnemende partij had financieringsproblemen met zich meegebracht. En mijn kinderen? Mijn zoon is advocaat en mijn dochter heeft orthopedagogiek gestudeerd’, voegt hij er met een lach aan toe. Hittech, dat zichzelf duidt als ‘systeemleverancier aan de hightech industrie’, is voor het doen van de investering niet over één nacht ijs gegaan. ‘Cor en ik kennen elkaar al jaren. Hij had eerder al eens geïnformeerd of ik in een overname geïnteresseerd zou zijn. Logisch want met Hittech Bihca en Hittech MPP zitten er twee vergelijkbare bedrijven in de Hittech Group. Dat zijn eerstelijns toeleveranciers van bedrijven als ASML en Carl Zeiss waarvan wij tweedelijns zijn. Deze overname gaat Hittech dus synergievoordelen opleveren.’

Ceo Eric Driessen van Hittech Group: ‘Hittech heeft een groeistrategie, maar wil dat groeien alleen doen met bedrijven die goed passen bij de strategie en filosofie van de groep. Met Landes voegen we een specialist toe die ons kennis van geautomatiseerde productie levert, en die ons daarnaast toegang geeft tot de markt voor aerospace en de kennis van de relevante kwaliteitssystemen daar. Daarnaast is Landes een winstgevende en gezonde onderneming, die direct bijdraagt aan het resultaat van de groep. We zien bovendien mogelijkheden om de kracht van de groep te gebruiken om Landes verder te laten groeien.’

Hittech Group bestaat met Landes uit negen bedrijven die materialen, componenten en (sub-)systemen ontwikkelen, produceren en leveren aan met name oem’s in de markten medical, semicon, measurement & analysis en packaging. Bij de groep werken zo’n 650 medewerkers, en verwacht wordt dat er in 2021 een omzet van ruim 130 miljoen Euro behaald gaat worden.

Herman Koning (59) blijft nog maximaal twee jaar aan, vooralsnog als directeur. ‘Zodra een opvolger gevonden is ga ik die begeleiden en inwerken. Daarna blijf ik beschikbaar als adviseur van Hittech en ga ik samen met mijn vrouw – nog meer – van het leven genieten.’