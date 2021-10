Het is zover! Het monumentale gebouw aan de Oliemolenstraat in Drachten is vernieuwd en heeft een nieuwe naam gekregen die recht doet aan de functie van het gebouw: ‘SKILL, Shared Knowledge Innovation Learning Lab’. Een plek waar je samen kunt innoveren, kennis kunt delen of uitwisselen en onderzoek kunt doen. Een plek waar studenten en bedrijfsleven elkaar ontmoeten en samenwerken aan de toekomst.

Als student in de techniek kun je er werken met de nieuwste technologie, zoals co-bots, 3D metaalprinters en software voor kunstmatige intelligentie.

De afgelopen jaren heeft ICD samen met Philips Drachten en de ondersteuning van gemeente Smallingerland en Provincie Fryslân hard gewerkt om dit modern shared facility gebouw te realiseren, wat een belangrijke rol zal spelen in de regio Noord-Nederland.

SKILL is een afkorting voor Shared Knowledge Innovation Learning Lab. De naam beschrijft de kern van de functie van het gebouw. Je kunt hier samen kennis delen of uitwisselen, innoveren, leren en onderzoek doen.

SKILL betekent ook vaardigheid, in dit gebouw kun je vaardigheden op doen. Daarnaast is het ook een plek waar studenten en bedrijfsleven elkaar ontmoet.

Historie

In 1966 is dit gebouw aan Philips verkocht. Voor die tijd was het een bedrijfsverzamelgebouw met een belangrijke rol voor de regio, nu 55 jaar later is dit weer een belangrijke ontmoetingsplek, de cirkel is rond.

Samenwerking met Provincie Fryslân en gemeente Smallingerland

Het prachtige energiezuinige gebouw geeft ruimte aan een collegezaal, 11 vergader- en opleidingsruimtes, een kantoorruimte voor het ICD en een ICD-laboratorium / testruimte – gericht op R&D-projecten.

De renovatie is mede mogelijk gemaakt door gemeente Smallingerland en provincie Fryslân. Deze belangrijke partners zien ook het belang van de functie van dit gebouw om zo studenten beter op te leiden en een antwoord te geven op het gebrek aan goed opgeleid technisch personeel, wat zo belangrijk is voor de high tech regio rondom Drachten.