De Eindhovense investeringsmaatschappij VADO Beheer, van DAF-familie Van Doorne, nam deze zomer Hijs- en hefspecialist BKL uit Nuenen over van de familie Van Bakel. De hijs- en hefspecialist voor hightech industrieën als de semicon en optica is nu onderdeel van Anvil Industries, dat ook onder VADO-vlag vaart en al vier verspaningsbedrijven telt. Anvil krijgt zo toegang tot engineering- en projectleidingscapaciteit, BKL tot tweehonderd frezers en draaiers. ‘We hebben nu de kritische massa om nog meer seriematig te gaan produceren.’

‘Met die maakbedrijven kunnen we beter onze toegevoegde waarde aantonen’

De vier metaalbewerkende bedrijven binnen Anvil Industries – Rols Machineonderdelen in Geldrop, VDB Machinefabriek in Bergeijk en de Valkenswaardse bedrijven Jansen Machining Technology en Job Precision – leggen zich toe op verspanen, lassen en assemblage voor markten als semicon, medical, pharma en analytical; daarvoor beschikken ze over cleanrooms en cleaningfaciliteiten. Hun klanten zijn de ‘grote drie’ uit de Brainport-regio, ASML, Philips Healthcare en Thermo Fisher (FEI), en de bekende system suppliers. ‘Wij zijn een allemansvriend en werken als tier 1 en tier 2’, verklaart ceo Jan Adams van Anvil Industries. ‘Tier 1.5 noemen we dat. Wij maken componenten en mechanische samenstellingen. Daardoor zijn we geen concurrenten van onze tier-1 klanten, maar vullen we hen naadloos aan.’ Na de overname door VADO Beheer is BKL onderdeel van Anvil geworden. Als specialist in hijs- en hefapparatuur voor de hightech industrie concentreert BKL zich met vijftig medewerkers op productontwikkeling, engineering en assemblage; componenten betrekt het van maakbedrijven, waaronder ook Anvil-bedrijven.

Wederzijdse aanvulling

Anvil miste de engineering- en projectleidingscapaciteit om klanten op een hoger niveau te kunnen bedienen, verklaart Adams. ‘Grote oem’ers willen een stap eerder in een project samen met ons engineeren. We moeten meer aan value engineering en design for manufacturing doen, dus is BKL een schitterende aanvulling. Het ontbrak ons ook aan projectleiding voor overkoepelende projecten die engineering en de competenties van meerdere van onze fabrieken vergen. BKL heeft dat wel en is gewend om projectleiders en ook engineers te managen. Dit speelde al jaren en binnen de bestaande klant-leverancierssituatie zijn we stiekem bij BKL gaan kijken of zij een geschikte partij voor ons zouden zijn. Ze bleken goed bij ons aan te sluiten wat betreft klantenkring en cultuur, maar er was geen ambitie om BKL te verkopen.’ Later bleek die er toch te zijn, vervolgt managing director John de Smit. ‘Voor de aandeelhouders stond de continuïteit voor BKL voorop en gezamenlijk is in 2018 besloten op zoek te gaan naar een nieuwe investeerder. De cultuur en het feit dat VADO ons niet na vijf of tien jaar weer zou verkopen, gaven de doorslag’, zegt hij. ‘Nu we bij VADO onderdeel zijn geworden van Anvil, is het echt 1+1=3. Naast engineering en montage hebben we nu tweehonderd frezers en draaiers achter ons staan. Met die maakbedrijven in de groep kunnen we beter onze toegevoegde waarde aantonen.’

‘Enthousiast ontvangen’

Met BKL kwam wel de mechatronica bij Anvil binnen, reden voor Adams en De Smit om daar vooraf met klanten over in gesprek te gaan. Adams: ‘Ik vind het belangrijk dat BKL en onze mensen 200 procent achter dit samengaan staan, maar klanten moeten het ook steunen.’ Dat zit wel goed, aldus De Smit: ‘Onze grootste klanten hebben dit enthousiast ontvangen.’ Intussen draagt BKL al bij aan projecten, meldt Adams: ‘Dat zijn projecten waarin meerdere fabrieken van Anvil samenwerken en BKL de projectleiding verzorgt, tussen de fabrieken onderling en richting de klant.’ Met zijn engineers (25 nu) wil De Smit een rondje langs de Anvil-bedrijven gaan maken. ‘Wij hebben in de loop der jaren ons specialisme in hijs- en hefwerktooling opgebouwd in de periferie van de machine van onze klanten, maar zijn weggedreven van de technologie ín de machine. Door onze samenwerking met Anvil kunnen we daarnaar terugkeren. Onze mensen worden er blij van om meer mechanische samenstellingen die in de machine zitten te engineeren. En zelf kunnen we nog meer seriematig gaan produceren voor sommige klanten.’

Ruimte voor investeringen

BKL heeft nu nieuw toekomstperspectief. De Smit: ‘We waren al een tijd op zoek naar een nieuwe freesmachine voor onze prototyping. Die investering leverde veel discussie op, maar nu VADO de continuïteit heeft zeker gesteld, is er meer ruimte voor. We hadden al een aantal merken freesmachines op ons lijstje staan. Rols bleek veel kennis van Haas te hebben, zij hebben ons wat handreikingen gedaan.’ De nieuwe machine komt wel bij BKL te staan en niet bij Rols, meldt Adams. ‘Bij Rols doen we alleen repeatwerk. Even een proto maken voor BKL zou alleen maar verstopping geven. BKL moet zelf snel een proto kunnen maken of een nieuw product als er een afkeur binnenkomt. Het is eerder de vraag of er bij BKL niet nog meer machines voor prototyping moeten komen. Die strategische discussie gaan we nog opstarten. Want BKL moet er wel z’n eigen broek mee kunnen ophouden. Ze worden geen cost centre binnen Anvil, bedrijven gaan elkaar niet subsidiëren.’ Verdere investeringen bij BKL betreffen vooral de medewerkers. De Smit: ‘Zij zijn onze belangrijkste asset. We zitten nu op 50 medewerkers en 14 miljoen euro omzet, we willen doorgroeien naar een kleine 100 medewerkers en 20 miljoen omzet.’

ASML

De nieuwe mensen zijn onder meer nodig voor het opbouwen van eigen competenties in elektronica en software. ‘Dat willen we niet meer zoveel uitbesteden. Op mechatronisch gebied gaan we het bedrijf juist verder uitbouwen en onder meer een eigen softwareplatform ontwikkelen’, stelt De Smit. Verder wil BKL meer inzetten op eigen producten. ‘Wie weet liggen er over een aantal jaren wel BKL-producten zoals kranen, hijsjukken, interfaces en krikjes. We zien kansen om eigen tools aan te leveren voor de reinheidsklasse die de industrie tegenwoordig vraagt.’ Verder loopt er een onderzoek in de VS. ‘Daar willen we voet aan de grond krijgen met onze hijs- en hefmiddelen voor de semicon. Met de ASML-vestiging in Wilton hebben we al een goede relatie, maar we willen het breder uitbouwen.’ Overigens heeft BKL ook een hechte relatie met Zeiss. ‘Die dateert al van voor ons samengaan met Anvil. We zijn door ASML voorgedragen om bij te dragen aan de nieuwe fabriek van Zeiss in Duitsland, waar ze de ‘lenzen van de toekomst’ voor de ASML-machines gaan maken. We werkten daar al onder regie van twee ingenieursbureaus aan tooling voor die fabriek, maar zijn nu ook toegevoegd aan Zeiss’ bestand van directe leveranciers.’

Natuurlijke integratie

Over de ambities van Anvil Industries wil Jan Adams volgend jaar graag verder praten. Zomer 2020 moet in Valkenswaard nieuwbouw gereed zijn en dan zal ook de nieuwe strategie uitgekristalliseerd zijn. Met betrekking tot BKL geeft hij alvast een voorzet. ‘De engineeringbijdrage aan de andere Anvil-bedrijven kan doorgroeien en er moeten technisch-commerciële projectleiders komen die ook het accountmanagement gaan doen. BKL is er goed in die te vinden en te managen. Ook kunnen we bij BKL nog meer mechanische assemblage gaan doen voor producten van de andere bedrijven. Hier in Nuenen (waar het BKL-pand recentelijk is uitgebreid, red.) is daar de ruimte voor.’ Intussen werken Adams en De Smit verder aan de integratie van BKL in Anvil Industries. De Smit: ‘We hebben elkaar als partners gevonden en daarom verloopt de samenwerking en integratie heel natuurlijk.’