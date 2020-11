‘Ik geloof dat ik nog nooit iemand op zo’n rare manier welkom heb geheten’, begon wethouder Robin Hartogh Heys van gemeente Smallingerland zijn online toespraak. Van achter zijn thuiswerkbureau heette hij het Beenen welkom bij ‘de meest innovatieve club van het Noorden’. Hij bedoelde het dan ook niet verkeerd dat het bedrijvencluster steeds verder ‘uit balans raakt’, nu er opnieuw een bedrijf van buiten Drachten deelneemt. ‘Dit past goed bij de doelstelling dat we uitdagingen voor de toekomst het best kunnen aanpakken door samen te werken. Als we het Noorden goed voor het voetlicht willen krijgen, moeten we elkaar niet beconcurreren maar samenwerken en elkaar versterken.’ Daarom is het volgens de wethouder goed dat meer gemeenten en provincies zich bemoeien met het Innovatiecluster. ‘Dan wordt het in de toekomst alleen maar mooier.’

Een begrip

Wethouder Hedwig Rinkes van Heerenveen sloot zich bij deze woorden aan. In de pauze van een fysieke bijeenkomst sprak zei via een onlineverbinding haar trots uit. ‘De toetreding van Beenen tot het Innovatiecluster is goed voor de regio en de onderlinge samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. Daar profiteert de hele Friese economie van.’ Beenen is volgens haar een begrip en niet alleen in Heerenveen, maar nationaal en zelfs internationaal. ‘Beenen bestaat niet voor niets al 100 jaar!’

Slimmer

Met klanten als Suikerunie, FrieslandCampina, Avebe, JDE, Huhtamaki, Philips en BASF misstaat Beenen niet in het rijtje illustere bedrijven van het Innovatiecluster. Toch is algemeen directeur Alex van Dalen ‘zeer vereerd’ te mogen deelnemen. ‘We willen onze kennis delen met de andere bedrijven en zo samen Noord-Nederland op de kaart zetten’, aldus Van Dalen. De ontwikkelingen in de techniek gaan volgens hem zo snel, dat je die als solospeler haast niet kunt bijhouden. In een korte presentatie liet hij de ICD-leden kennismaken met zijn bedrijf, als onderdeel van het veel grotere Batenburg. ‘Wij gebruiken slimme technieken om onze klanten verder te brengen. Bijvoorbeeld door een connectie te maken tussen besturingssystemen, robots en sensoren waardoor bestaande fabrieken slimmer worden, met minder storingen en dus beter produceren.’

Smart Industrie

ICD voorzitter Binne Visser is verheugd dat Beenen nu ook onderdeel is van de club. Hij kent het bedrijf al langer en weet dat zij zich met de besten kunnen meten op het gebied van industriële techniek. 'Beenen staat in het hart van de smart industrie en brengt met ervaring in meerdere sectoren zoals water, chemie en voeding nieuwe kennis naar ons cluster. Dat is natuurlijk de kracht van onze samenwerking. Dat verbindt ons met elkaar.'