Leo Marcelis, professor Tuinbouw en Productfysiologie bij de WUR en leider van het onderzoek is enthousiast over de resultaten: “Uit het onderzoek blijkt dat de hightech kas in Nederland het hoogst scoort op 7 van de 14 indicatoren voor SDG’s die relevant zijn voor de tuinbouw, in vergelijking met andere kassen die in Europa gebruikt worden. Bij deze teeltmethode wordt namelijk maar heel weinig water en land gebruikt en is er vrijwel geen emissie van meststoffen. En bij 100 procent van de hightech telers is biologische bestrijding van plagen de standaard.”