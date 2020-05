Additive Industries, machinebouwer van industriële 3D-metaalprinters, kondigt aan een investering van 14 miljoen van haar aandeelhouder Highlands Beheer, de houdstermaatschappij van de familie Wintermans. Additive Industries zal de kapitaalbijdrage gebruiken voor uitbreiding van haar productportfolio, versnelling van de technologische roadmap en versterking van werkkapitaal. Daarnaast heeft Highlands de aandelen verworven van medeoprichter en CEO Daan Kersten, die het bedrijf per 30 juni 2020 officieel zal verlaten. Totdat er een geschikte opvolger is gevonden, neemt Chief Technology Officer (CTO) Mark Vaes de rol van CEO op zich.

De nieuwe financiering voorziet ook in mogelijke COVID-19-effecten die de bedrijfsactiviteiten van het bedrijf kunnen beïnvloeden. In zijn commentaar zegt Kersten: “Deze substantiële investering bevestigt het lange termijn commitment van Highlands aan de groeiambities van het bedrijf. Het stelt Additive Industries in staat om een nieuwe en belangrijke stap te zetten in haar missie om baanbrekende verbeteringen te realiseren voor het 3d printen van hoogwaardige metalen onderdelen. Na acht intense jaren van snelle groei vind ik dit een goed moment om plaats te maken voor nieuw leiderschap.”

Mark Vaes, CTO en sinds 2013 de drijvende kracht achter de ontwikkeling van de MetalFAB1 zegt: “Sinds de oprichting in 2012 hebben we ons volledig toegewijd aan het bouwen van een systeem dat anders is dan alle andere. Een modulair systeem met het grootste symmetrische bouwvolume dat in de handel verkrijgbaar is en toonaangevend is als het gaat om betrouwbaarheid en productiviteit. Ik ben ervan overtuigd dat we met de voortdurende steun van onze klanten, partners, het team en onze aandeelhouder de ontwikkelingsagenda nog verder kunnen versnellen.” Tot de klanten van Additive Industries behoren onder meer verschillende toonaangevende auto- en luchtvaartfabrikanten, een toonaangevend ruimtevaartbedrijf en F1 Team Alfa Romeo Racing ORLEN.



Alle betrokken partijen zijn overeengekomen geen financiële details van de onderliggende transacties bekend te maken.