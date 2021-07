High-tech-divisie Mecal wil met investering VADO positie in semicon versterken

Investeringsmaatschappij VADO Beheer uit Eindhoven heeft de High-tech Systems divisie van Mecal B.V. in Enschede overgenomen. Mecal High-tech Systems is gespecialiseerd op het gebied van engineering en productontwikkeling in de semiconductor industrie. Verder ontwikkelt en produceert Mecal High-tech Systems haar eigen platforms voor het reduceren van vibraties om productie met extreem hoge precisie mogelijk te kunnen maken.

VADO is een langetermijninvesteerder en richt zich op veelbelovende bedrijven in de maakindustrie en heeft diverse deelnemingen die actief zijn in de semiconductor industrie. Gezamenlijk beschikken deze VADO-bedrijven over een breed scala aan competenties om opdrachtgevers op een hoog niveau integraal te kunnen ondersteunen. Mecal High-tech Systems sluit mooi aan bij deze bedrijven.

Co-developer

Mecal is in 1989 opgericht en de High-tech Systems divisie is uitgegroeid tot een internationale opererende onderneming met een stevige positie in high-tech markten zoals Semiconductor, Nanotechnologie en Medical. De onderneming wordt door haar high-end opdrachtgevers ingezet als co-developer voor zowel de design- en specificatiefase als bij prototyping en serieproductie. Mecal High-tech Systems zal in ongewijzigde vorm samen met het huidige management worden voortgezet en doorontwikkeld.

Aart Fortanier, CEO van VADO, is onder de indruk van de kwaliteit van Mecal High-tech Systems: “Juist als Eindhovense investeerder is het mooi om met Mecal onze positie in het high-tech en semiconductor segment verder uit te bouwen. We kijken er naar uit om het Mecal-team te ondersteunen bij de volgende groeifase van dit schitterende bedrijf”.

Ook Richard Jungman, algemeen directeur Mecal High-tech Systems, is enthousiast over deze stap. “In de markten waarin Mecal actief is, zijn de doorontwikkeling van kennis en technologische vaardigheden van eminent belang. Door de samenwerking met en de ondersteuning van VADO zijn we nog beter in staat onze leidende positie in de markt te versterken en verder uit te breiden”.