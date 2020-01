In 2030 wil de High Tech Campus Eindhoven (HTCE) één van de leidende tech hubs zijn in de wereld, net als Boston, Berlijn en San Francisco. Daarom verbreedt de campus haar focus met de nieuwste digitale technologieën. Ze wil zich richten op innovaties in de gezondheidszorg, het opwekken en opslaan van duurzame energie, het creëren van slimme omgevingen door middel van 5G en LiFi, en het inzetten van kunstmatige intelligentie. De HTCE ziet er over tien jaar uit als een soort set van een sciencefiction film met overal zelfrijdende, elektrische deelauto’s. Slimme sensoren houden de gezondheid van campusbewoners bij en geven voedings- en bewegingsadviezen. Artsen hebben een digitale kopie van het lichaam en kunnen in virtual reality diagnoses stellen en behandelingen testen. En de chips van de computerservers worden duurzaam gekoeld. Kortom, de campus heeft een nieuwe strategie ontwikkeld, waarin de nadruk ligt op technologie Fdie de wereld beter maakt.

Tegelijk blijft de HTCE ‘een groene omgeving, waar schapen grazen en je zwanen op de vijver ziet’, aldus Hilde de Vocht, directeur marketing en communicatie. ‘De Strip aan het water blijft de plek waar iedereen elkaar ontmoet. Deze menselijke factor is juist ook de kracht van High Tech Campus Eindhoven.’

In 2025 al moet de HTCE de duurzaamste campus van Europa zijn. De campusorganisatie wil ook veel meer dan alleen de verhuurder van vierkante meters zijn, aldus Jan-Willem Neggers, managing director. ‘We willen de spin in het web zijn die talent, nieuwe technologieën en duurzame initiatieven aan elkaar gaat knopen. Allerlei innovatieve bedrijven krijgen bij ons de mogelijkheid om nieuwe technologieën te testen.’ Er komt een speciale High Tech Academy, in samenwerking met onder andere de TU/e, JADS, Holland Innovative en Vlerick Business School. Het recent opgerichte Female Tech Heroes-platform streeft ernaar meer vrouwen te inspireren om in de techwereld te gaan werken. De High Tech Campus telt nu meer dan 200 bedrijven en 12.000 werknemers.