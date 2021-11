‘Onze raad van commissarissen is er om de directie en het management scherp te houden. En ze een spiegel voor de houden, zodat we een frisse blik houden op waar we mee bezig zijn en open blijven staan voor nieuwe ideeën.’ Dat is volgens technisch directeur en mede-eigenaar Jack Kistemaker van HGG International een belangrijke reden waarom het bedrijf die raad recent heeft verjongd met Harm Langen. ‘Ik heb hem ontmoet via de uitgever van Link Magazine, John van Ginkel. Harm is investeerder bij Ox Greenfield, komt zo bij tal van technische bedrijven en heeft zijn rol in het begeleiden en verbeteren daarvan. Maar hij is zelf ook ondernemer geweest en heeft ook af en toe lastige tijden meegemaakt. Dat vormt je als mens en dat vind ik een heel belangrijke kwaliteit voor een rvc-lid.’

Kistemaker verwacht van zijn rvc de nodige feedback bij het zetten van de groeistappen de komende drie jaar. ‘In ons strategisch plan 2024 hebben we staan dat we autonoom en organisch willen groeien. We willen dat doen door alles wat standaard is zo veel mogelijk uit te besteden.’ HGG ontwikkelt en bouwt cnc-snijmachines en -robotprofileerlijnen voor buizen, balken, kokers en andere 3D-profielen. Specialisme is het 3D-profileren van staal. ‘Alle standaard equipment willen we graag bij toeleveranciers neerleggen, dat kan zijn in Oost-Europa, maar ook in Nederland of Duitsland. Dat geeft ruimte om ons verder te ontwikkelen tot de product leader die we willen zijn. Een onderneming die zich helemaal toelegt op het ontwikkelen van technologie die automatisering van een metaalbewerking mogelijk maakt die de klant niet had kunnen bedenken. Bijvoorbeeld het robotiseren van het dikwandig snijden en lassen, een toepassing niet alleen voor de scheepsbouw, maar – tegenwoordig – ook voor offshore windturbines en – binnen afzienbare tijd – voor het lassen van drukvaten voor waterstof.’

Het voordeel van die focus op product leadership is dat de onderneming uit Wieringenwerf de levertijden flink kan verkorten en kan flexibiliseren. ‘We hebben nu soms een levertijd van achttien maanden. Deels komt dat door de sourcingsproblemen waar de hele industrie mee kampt. Maar deels komt dat ook doordat we onze beste specialisten niet sneller vrij kunnen maken. Want we willen wel topkwaliteit leveren, maar dat zonder onze mensen te overbelasten. Ook telt dat door ons te concentreren op het ontwikkelen van technologie, we niet fors hoeven te investeren in uitbreiding van onze eigen productie. Dat maakt ons wel zo flexibel als de markt op enig moment weer wat inzakt.’ Die versterking van de focus op product leadership wil HGG tussen nu 2024 realiseren. ‘Waarbij de rvc toezicht houdt, feedback geeft op waar wij mee bezig zijn en in de gaten houdt of dat steeds goed aansluit bij waar de markt om vraagt.’

Waarbij Kistemaker nog wel aantekent dat het experience center ‘nog meer centraal zal komen te staan’. ‘Onze klanten zoeken naar een oplossing voor hun productie-uitdagingen. Dit kan een innovatieve machine zijn, maar ook loonsnijwerk of kennis. Deze laatste twee worden door ons experience center geleverd. Dit is van grote waarde voor HGG om voorop te blijven lopen.’