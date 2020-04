Metaalbewerkingsbedrijf Smit is per 10 januari overgenomen door het Verenigd Ondernemers Fonds (VOF) en ondernemer Dick Weijman. Laatstgenoemde neemt de rol van Algemeen Directeur over van de vorige eigenaar Eric Meijer. Het is voor het fonds de derde investering in een periode van een jaar. Smit blijft bestaan als een zelfstandige entiteit onder de vleugels van VOF. Daarbij zal de samenwerking gezocht worden met de andere participaties van VOF: Drameco in Coevorden (Drenthe) en Van Wijngaarden in Houten (Utrecht).

Toekomst

Smit heeft een klantenbestand van ruim 100 bedrijven, van wie een groot aantal al zeer lange tijd zaken doet met Smit. Relaties van 25 – 30 jaar zijn hierbij geen uitzondering. Het is (uiteraard) de doelstelling om deze relaties vast te houden in de toekomst.

Oud-eigenaar Eric Meijer: “De toekomst van Metaalbewerkingsbedrijf Smit is gewaarborgd na deze overname. Ik kom los van de organisatie en het bedrijf kan zich toespitsen op verdere groei. Door op diverse vlakken de krachten te bundelen met Drameco en Van Wijngaarden kan Metaalbewerkingsbedrijf Smit nog meer toegevoegde waarde bieden aan haar klanten”.

Nieuwe strategie

De nieuwe strategie van Metaalbewerkingsbedrijf Smit is gericht op het verdiepen van de bestaande, langdurige klantrelaties. Dit gaat samen met het voortzetten van de digitalisering van het productieproces en de ondersteunende processen. Smart Manufacturing zal een belangrijk thema zijn in de komende jaren. Daarnaast breidt Metaalbewerkingsbedrijf Smit de dienstverlening uit door het bieden van extra services (nabewerkingen, assemblage en logistieke diensten) en het ondersteunen van klanten door inbreng van specifieke expertise op het gebied van metaalbewerking.

Eric Meijer blijft de komende twee jaar als adviseur betrokken bij de onderneming. De komende tijd ligt de focus op de overdracht van lopende activiteiten en bestaande klanten.