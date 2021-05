Servitiseren. Wellicht een duur woord voor het fenomeen dat bedrijven producten verrijken met diensten. Servitiseren is echter meer dan het leveren van wat extra service. Het gaat er daarbij om meer klantwaarde te creëren met aanvullende diensten. Servitiseren betekent dat bedrijven de bestaande product-oriëntatie inruilen voor een service-oriëntatie.

Dat klinkt eenvoudiger dan het is. Reden genoeg voor Xander Stegehuis om zijn promotie-onderzoek te wijden aan manieren om servitisering sneller en eenvoudige van de grond te krijgen en te implementeren. Want een ding is wel zeker: bedrijven die op de juiste wijze stappen richting servitisering zetten en te implementeren realiseren lange termijn relaties met afnemers en betere resultaten.

Alle reden om er in het STEMmingscafé een keer met Xander van gedachte over te wisselen en dus ook (weer) aan te komen waaien.

Inhoud, gezellig en informeel

Het wekelijkse STEMmingscafé is een initiatief van STEM Industrial Marketing Community. Een wekelijkse plaats voor managers, marketing-, communicatie-, sales- en innovatieprofessionals uit technische B2B om online te verbinden, elkaar te inspireren en informatie te delen.

Van elkaar te leren en een vakinhoudelijke discussie te voeren over Business Development van en voor technische bedrijven. Maar altijd met de nodige gezelligheid, een informeel karakter en de nodige inhoud.

Waar, wanneer en hoe laat?

Het STEMmingscafé is er iedere vrijdagmiddag van 13.30 tot 14.30 uur. Online wel te verstaan via Microsoft TEAMS.

Kosteloos ontdekken

Deelname is kosteloos. Maar je steekt er zeker waardevolle informatie en contacten mee op. Wel vernemen we graag of je een keer kosteloos deze ontdekkingstocht aan wilt gaan. Aanmelden kan vis deze link: www.stem-imc.com/stemmingscafe-aanmelden