Bosch rapid COVID-19 tester werd in slechts zes weken ontwikkeld, de sneltester kan een SARS-CoV-2 coronavirusinfectie bij patiënten in minder dan twee en een half uur detecteren. De test voor COVID-19 kan medische faciliteiten helpen om snelle diagnoses te stellen en een rol te spelen bij het indammen van de coronaviruspandemie.

Het coronavirus SARS-CoV-2 vormt een grote uitdaging voor de gezondheidszorg en medische instellingen wereldwijd. Het vermogen om snel een diagnose te stellen van het virus is van onschatbare waarde om de exponentiële verspreiding ervan in veel landen te beteugelen. De nieuwe, volledig geautomatiseerde sneltest van Bosch voor COVID-19 kan medische instellingen zoals dokterspraktijken, ziekenhuizen, laboratoria en gezondheidscentra helpen bij het stellen van snelle diagnoses.

De snelle moleculaire diagnostische test wordt uitgevoerd met het Vivalytic-analyseapparaat van Bosch Healthcare Solutions. “We willen dat de Bosch rapid COVID-19 test zo snel mogelijk een rol speelt bij het indammen van de coronaviruspandemie. Het zal de identificatie en isolatie van geïnfecteerde patiënten versnellen”, zegt Dr. Volkmar Denner, voorzitter van de raad van bestuur van Robert Bosch GmbH.

De sneltest, die in slechts zes weken is ontwikkeld, kan een SARS-CoV-2 coronavirusinfectie bij patiënten in minder dan tweeënhalf uur opsporen – gemeten vanaf het moment dat het monster wordt genomen tot het moment dat het resultaat aankomt. Een ander voordeel van de sneltest is dat deze direct op de plaats van verzorging kan worden uitgevoerd. Hierdoor hoeven er geen monsters te worden getransporteerd, wat kostbare tijd in beslag neemt. Het betekent ook dat patiënten snel zekerheid krijgen over hun gezondheidstoestand, terwijl besmette personen onmiddellijk kunnen worden geïdentificeerd en geïsoleerd. Bij de huidige tests moeten patiënten meestal één tot twee dagen wachten op een resultaat. “Tijd is van essentieel belang in de strijd tegen het coronavirus. Betrouwbare, snelle diagnose direct ter plaatse zonder heen en weer te gaan – dat is het grote voordeel van onze oplossing, die we zien als een ander voorbeeld van technologie die ‘Uitgevonden voor het leven’ is”, zegt Denner.

De sneltest van Bosch is een van de eerste volledig geautomatiseerde moleculaire diagnostische tests ter wereld die rechtstreeks door alle medische instellingen kunnen worden gebruikt. Bovendien kan één enkel monster niet alleen worden getest op COVID-19, maar ook op negen andere luchtwegaandoeningen, waaronder influenza A en B, tegelijkertijd. “Het bijzondere aan de Bosch-test is dat het een differentiaaldiagnose biedt, wat artsen de extra tijd bespaart die nodig is voor verdere tests. Bovendien krijgen ze snel een betrouwbare diagnose, zodat ze sneller met een passende behandeling kunnen beginnen”, zegt Marc Meier, president van Bosch Healthcare Solutions GmbH. De nieuw ontwikkelde test zal vanaf april in Duitsland beschikbaar zijn, waarna andere markten in Europa en elders zullen volgen.

De snelle COVID-19 test van Bosch is het resultaat van de samenwerking tussen de dochteronderneming van Bosch Healthcare Solutions en het Noord-Ierse medische technologiebedrijf Randox Laboratories Ltd. “Samen met onze partner Randox zijn we erin geslaagd om deze innovatieve sneltest in zeer korte tijd te ontwikkelen en we zijn nu in staat om deze aan de markt aan te bieden. Het Bosch Vivalytic analyseapparaat evalueert de test veilig en betrouwbaar rechtstreeks in het ziekenhuis, in het labo of in de dokterspraktijk en garandeert zo de best mogelijke bescherming voor patiënten en medisch personeel”, zegt Meier. Het bedrijf onderzoekt momenteel hoe het artsen en verplegend personeel in medische instellingen zoals het Robert Bosch Ziekenhuis kan helpen om snel getest te worden, zodat ze zo lang mogelijk fit zijn om te werken – zonder het risico te lopen om anderen te besmetten.