Het CowToilet van Hanskamp in Doetinchem is een urinoir voor koeien dat voorkomt dat de urine zich mengt met de vaste mest en er ammoniak vrijkomt. Op de Dairy Campus in Friesland zijn begin dit jaar de eerste emissiemetingen uitgevoerd: in hoeverre dringt het CowToilet de emissie van ammoniak terug? Het laatste meetplan, geschreven door onderzoekers van Wageningen University, is in tussentijd ook ingediend bij een onafhankelijke commissie van de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, onderdeel van het ministerie van EZK). Deze zogeheten RAV-aanvraag (Regeling Ammoniak en Veehouderij) van Hanskamp is – twintig weken later – afgewezen, vertelt een duidelijk gefrustreerde directeur Henk Hanskamp.

‘Vanwege een paar vormfouten. De kalibratie van de meetinstrumenten was niet afdoende beschreven, net als de methode om meetfouten te corrigeren en de werking van de stikstofconverter. Met de meetmethode zelf is niets mis! Op de Dairy Campus doen ze ook niets anders dan meten. Het gaat puur om aanpassingen in de tekst van de aanvraag. Met wel als gevolg dat we nu weer twintig weken moeten wachten op het oordeel over de aangepaste aanvraag.’

Wordt dit meetplan wel goedgekeurd, dan kan eindelijk het meetwerk zelf starten. Dat neemt ook nog eens anderhalf jaar in beslag. ‘We moeten minimaal een kalenderjaar lang achtereen meten wat op zich logisch is omdat seizoensinvloeden impact kunnen hebben op de emissie van ammoniak.’ Gelukkig, vervolgt Hanskamp, hoeft dit niet te betekenen dat hij pas over twee jaar met het toilet de markt op kan. ‘Als het meetplan wordt goedgekeurd, kunnen we daarmee een ‘voorlopige emissiefactor’ aanvragen. Daarmee kunnen veehouders die het CowToilet installeren aantonen dat zij ermee voldoen aan de reductienorm. Krijgen we die voorlopige factor toegekend, dan kunnen we binnen een jaar de boer op’, aldus Hanskamp, die inmiddels viereneenhalf jaar bezig is, vooral met het doorlopen van het bureaucratisch traject. ‘Het gaat allemaal zo traag als dikke stront de berg op duwen’, formuleert hij het toepasselijk.

Parallel daaraan wordt uitgezocht of de opgevangen urine een goede vervanger is van kunstmest. Dan kan op de boerderij de kringloop gesloten worden: er hoeft nauwelijks of geen mest te worden afgevoerd en geen kunstmest te worden aangevoerd. Ook dit onderzoek zou nog zomaar een jaar kunnen duren. Maar het kan wellicht ook ineens heel snel gaan: ‘Deze maand komt het Nitraatcomité (dat de Europese Commissie adviseert, red.) weer bijeen. Daarin zou urine erkend kunnen worden als kunstmestvervanger. Maar ik reken nergens op. Het gaat over veel schijven in veel landen. Er kan extra onderzoek nodig gevonden worden, of het onderwerp komt niet aan de orde in het overleg en dan zijn we weer drie maanden verder tot de volgende vergadering. Oorspronkelijk zouden we de lancering doen op de EuroTier in november, maar die is vanwege corona verzet naar februari volgend jaar. Wij hebben de lancering daarom mee-verplaatst.’