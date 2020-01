Hemabo met CNC-Consult stapsgewijs naar papierloze fabriek

Hemabo Precisie Kunststoftechniek wil toe naar een 24/7-productieomgeving met volledig inzicht in de processen, een sterke nadruk op digitalisering en een nog beter rendement. Om op dat hogere werkplaatsniveau te komen, heeft het Hengelose bedrijf het Bossche CNC-Consult erbij gehaald. De beoogde smart factory komt langzaam maar zeker dichterbij.

‘Als ERP zich in de werkplaats begeeft, zitten er nogal wat haken en ogen aan’

Hemabo Precisie Kunststoftechniek bestaat volgend jaar zestig jaar. Het levert complexe vormen en samenstellingen volgens de hoogste standaarden en staat aan de top in Europa als het gaat om het mechanisch bewerken van kunststoffen uit halffabricaat. Directeur Edwin Meijnen: ‘De Europese markt voor technische maakdelen beweegt zich steeds meer naar relatief lagere volumes met een zeer grote diversiteit aan componenten. Hemabo heeft een state-of-the-art machinepark. Klanten kunnen bij ons terecht voor kleine, repeterende series, maar ook voor grote volumes. Wij beschikken over een indrukwekkende machinelijst.’ En, tekent hij aan: ‘Onze vakmensen zijn uiteindelijk ons belangrijkste kapitaal.’

Niet over één nacht ijs

Om het vele werk aan te kunnen, investeert Hemabo fors in digitalisering en automatisering. Zo werkt het al langer samen met CNC-Consult. Die implementeerde bijvoorbeeld de CAD/CAM-software hyperMILL van softwareleverancier OpenMind. Niet het goedkoopste pakket, weet Meijnen, maar het is wel zeer betrouwbaar gebleken. ‘Je kunt je geld maar één keer uitgeven, dus dan ga je niet over één nacht ijs. Bij CNC-Consult werken zeer ervaren, betrokken en behulpzame mensen.’

‘Als je wilt dat je processen kloppen, moet je die ook voortdurend monitoren’

Hemabo werkt ook al enige tijd via een andere partner met ERP-pakket Plan-de-CAMpagne. Het Hengelose bedrijf was aanvankelijk van plan om daar een aantal oplossingen en uitbreidingen aan te hangen en zo richting die smart factory op te stomen. Overal op de werkvloer verschenen iPads. Op het oog zag het er goed uit, maar die ERP-plus-variant bood onvoldoende. ‘Zodra ERP zich in de werkplaats begeeft, zitten daar nogal wat haken en ogen aan’, aldus Maarten van Teeffelen, directeur CNC-Consult. ‘Je loopt onvermijdelijk tegen beperkingen aan. Je krijgt dan toch net niet alle data die je wilt hebben over je bezettingsgraden, storingen en al het andere op de werkvloer.’ ERP is prima voor orderverwerking, resource planning en financiële administratie, maar vanaf de machines is het een ander verhaal.

Geëigende pakketten gebruiken

Op een gegeven moment vroeg Hemabo aan de consultants van CNC-Consult om hun visie op de smart factory te geven. Met het ERP-systeem is niks mis, benadrukten die. Maar hang er vervolgens wel andere, goede, bestaande pakketten aan die helemaal toegerust zijn op wat ze moeten doen in de productieomgeving. Er werd een plan opgesteld met een stuk of zes stappen dat Hemabo en CNC-Consult nu in anderhalf jaar tijd in de praktijk brengen.

Allereerst gingen ze samen nog eens goed kijken naar verdere optimalisatie van de CAD/CAM-processen. Hemabo heeft zes werkplekken met de genoemde hyperMILL-software, inclusief Solid modeling en 5-assig simultaan verspanen. Hemabo wilde dat er voortaan nog sneller geprogrammeerd kon worden, waarna de productie zo foutloos mogelijk en zonder veel tussenkomst van een operator zou moeten verlopen. De gebruikers bij Hemabo werden daarom bijgeschoold in de software. Tegelijkertijd werd de zogeheten featuretechnologie geïntroduceerd om automatisch vormelementen in 3D-modellen te herkennen, zoals gaten, kamers en vlakken. Daaraan worden nu macro’s gekoppeld, kleine bewerkingsplannen voor hoe de vormelementen geproduceerd moeten worden. In combinatie met de juiste keuze voor de gereedschappen ontstaat een optimaal computergestuurd programma.

Slim gereedschapbeheer

Bij de volgende stap kwam compleet nieuwe software de productievloer op: ToolDIRECTOR van Proxia Software AG. Die is volledig gericht op gereedschapbeheer. De medewerkers vulden het systeem met informatie over alle mogelijke middelen en materialen die Hemabo gebruikt. Verder werden standaard gereedschapkettingen voor de productiemachines bepaald. Dat is allemaal zo goed als rond. Inmiddels wordt ook nog een fysiek gereedschapinstelcentrum ingericht, waarvoor een Hänel-kast wordt neergezet. Edwin Meijnen: ‘Het invoeren van alle gereedschappen in het systeem kost de nodige tijd, maar uiteindelijk besparen we daarmee in de toekomst veel werk en dus geld.’

Vervolgens was het de beurt aan nog een ander Proxia-pakket, FactoryDIRECTOR, voor Productie Data Management. Dat PDM-systeem is volledig geïntegreerd met het ERP-systeem van Hemabo. Bij vrijgave voor productie worden de artikelstamdata, inclusief de benodigde documenten, automatisch overgedragen aan het PDM-systeem. Allerlei aanvullende informatie voor de productie, zoals de benodigde gereedschapketting, de opspanning en het NC-programma worden automatisch toegevoegd.

Nog een belangrijke stap is nu de implementatie van MES-software, waarvoor het Manufacturing Execution System van Proxia is gekozen. Dat combineert machine- en productieordermonitoring met flexibele planning. ‘Als je wilt dat je processen kloppen, moet je die ook voortdurend monitoren’, aldus Meijnen.

Contact in de keten

Hemabo wil tijdens de hele ommezwaai ook steeds rechtstreeks contact kunnen onderhouden met softwareleveranciers OpenMind en Proxia, als extra bevestiging dat het op de goede weg zit en ook om informatie direct bij de bron te kunnen halen. CNC-Consult vindt dat prima, het versterkt elkaar alleen maar. Edwin Meijnen noemt zowel CNC-Consult als de softwareleveranciers gedreven en professioneel. ‘Ze denken met ons mee, we kunnen vertrouwen op hun adviezen. De mensen van CNC-Consult benoemen ook tekortkomingen van de software en doen geen valse beloften. Hierdoor weten we als klant waar we aan toe zijn, zodat we hierop kunnen anticiperen. Ze denken in oplossingen.’

Steeds eerst een pilot

Maarten van Teeffelen: ‘Het mooie aan dit project is dat we alles nu samen in goed vertrouwen uitrollen. Bij het invoeren en integreren van een groot aantal oplossingen, kun je niet alles bij de start tot in detail bespreken en vastleggen. We doen nu steeds eerst een pilot: we installeren nieuwe software, testen het en passen zaken aan.’ Bevalt het, dan wordt voor die fase een contract opgesteld en volgt de financiële afhandeling. Dat houdt het risico voor de klant laag. Telkens weer kan Hemabo beslissen of ze de volgende stap zet of toch maar niet.

Er is veel tijd uitgetrokken voor het totale proces: de medewerkers van Hemabo moeten de ruimte hebben om elke stap te verwerken, opleidingen te volgen en de systemen te vullen. Van Teeffelen: ‘Wat we doen, grijpt in op het complete bedrijfsproces. We willen de mensen steeds goed informeren en draagvlak creëren. Het is belangrijk om naar de ideeën op de werkvloer te luisteren.’ Als alle seinen op groen staan, rijdt de trein weer verder.

De smart factory bij Hemabo is daadwerkelijk een feit als er papierloos vanuit het ERP-systeem een opdracht naar de productieomgeving gaat, waarbij vervolgens alle productiemiddelen optimaal benut worden, de kwaliteit bewaakt wordt en er real time teruggekoppeld wordt wat er op de werkvloer gebeurt, aldus Van Teeffelen. ‘Dan kunnen we spreken van een volledig gedigitaliseerd, optimaal productieproces.’

Hemabo

Hemabo in Hengelo (bijna dertig medewerkers) bewerkt en verwerkt technische kunststoffen tot eindproducten voor toepassingen in de medische en industriële sector. Het gaat veelal om complexe componenten waaraan hoge eisen worden gesteld qua maatvoering en toleranties. Hemabo drong door tot de finale van de verkiezing tot Best Knowledge Supplier van Link Magazine in 2017. De jury destijds: ‘Hemabo ondersteunt de klant proactief bij het kiezen van de beste optie, rekening houdend met de benodigde productieprocessen en producttoepassingen en de specifieke eisen van de eindklant. Door de logistieke service kan de klant veel flexibeler inspelen op de ontwikkelingen in zijn markt.’

CNC-Consult & Automation

CNC-Consult & Automation in Den Bosch levert software-oplossingen voor CAD, CAM, CAI, Gereedschapbeheer, PDM, Planning en MES. Ervaren consultants zorgen voor ondersteuning en advies. Alles is gericht op optimalisering van de productieprocessen