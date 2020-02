Helvoet verdubbelt clean room productie in Tilburg

Helvoet Rubber & Plastic Technologies, heeft in haar vestiging in Tilburg ISO Klasse 7 cleanroom meer dan verdubbeld. Deze uitbreiding in productie capaciteit is ingegeven door de sterke groei in het Microfluidica business segment. Helvoet’s productiefaciliteit is al meer dan 20 jaar gecertificeerd voor het produceren van kunststof medical devices, voor o.a. de medisch/ diagnostische markt. Deze specifieke uitbreiding onderstreept Helvoet’s focus op de medische markt en specifiek de microfluidica.

Als mede oprichter van de “Flow Alliance” heeft Helvoet met succes microfluidica componenten uit polymeren ontwikkeld en op de markt gebracht. Deze precisietechnologie voor spuitgieten vereist een high-tech clean room productieomgeving en past in de strategie van Helvoet als hoog precisie, kunststofproducent. Marktlancering van de allernieuwste micro-replicatie technologie zal nog dit jaar plaatsvinden.