Ondernemingen die aangeven tegen de grenzen van hun systemen aan te lopen, hebben vaak meer behoeften dan waarin hun bedrijfssoftware kan voorzien. Maar omdat er door de jaren heen steeds meer maatwerk is toegevoegd, blijken onderhoud en doorontwikkeling lastig. De denkwijze dat software alleen de bedrijfsprocessen kan ondersteunen als deze volledig op maat is gesneden, ligt hieraan ten grondslag. De cloud laat zien dat het ook anders kan.

Allerlei toeters en bellen aan je bedrijfssoftware toevoegen, is een recept voor problemen. Wie gaat straks die brij aan functionaliteiten onderhouden en fouten oplossen, als de kennisdragers het bedrijf verlaten? In een situatie met veel maatwerk kan angst bestaan om te upgraden. Elke verandering kan ervoor zorgen dat bepaalde maatwerkfuncties niet meer functioneren. Maar door alles bij het oude te laten, blijf je hangen in je eigen bubbel. Het is lastig om te anticiperen op een veranderende wereld.

Dat is anders bij een cloudplatform, dat in de basis al voor 90 procent in de behoeften voorziet en zich steeds ontwikkelt. Zo’n platform is schaalbaar in gebruik, mogelijkheden en kosten. En als de standaard niet voldoende blijkt, kan met low code de functionaliteit en gebruikersinterface naar wens worden uitgebreid.

Naast dat beheer en upgrades automatisch zijn geregeld, komen steeds nieuwe functionaliteiten en innovaties beschikbaar. Die zijn ook nog eens doorontwikkeld op grond van kennis en ervaringen uit de hele wereld. Zodra je de cloud omarmt, zul je merken dat je wendbaarder wordt en meer ruimte krijgt om te focussen op je onderscheidend vermogen.

Maar hoe zit het met veiligheid? En kun je door de ‘Amerikaanse’ cloud te gebruiken nog wel voldoen aan de Europese AVG? Microsoft investeert naar eigen zeggen jaarlijks meer dan een miljard dollar in de security van haar datacenters en in digitale beveiliging en onderzoek. Ook zet het bedrijf een team van ruim 3.500 cybersecurity-experts in om zwaktes in haar cloudinfrastructuur te identificeren en op te lossen. Onafhankelijke derde partijen voeren periodiek audits uit. Hiermee wordt getoetst of het bedrijf zich houdt aan de regels waaraan het zich zegt te houden. Zo wordt voorkomen dat er situaties ontstaan waarin de slager zijn eigen vlees keurt.

Verder bepaal je zelf waar je data wordt opgeslagen, in Nederland of elders. Wanneer je kiest voor een Europees datacenter – de grootste van Microsoft bevindt zich in het Noord-Hollandse Middenmeer – voldoe je volledig aan de AVG en kan de cloudleverancier noch de Amerikaanse overheid zomaar gegevens opvragen.

De cloud maakt het eenvoudiger om veranderingen door te voeren en sneller te adopteren, omdat je een platform inzet dat zelf doorlopend verbetert en verandering faciliteert. Vervolgens zul je duidelijk naar alle betrokkenen moeten communiceren wat de visie van de verandering is. Dat creëert draagvlak. En weet dat een cloudtransitie tijd kost. Maak onderscheid tussen must haves en nice to haves, en wees bereid om onderweg te leren. Zo kan elke organisatie de stap naar de cloud zetten.

TON

Ton Hagens is managing director bij Pulse en begeleidt productie-, handels- en servicebedrijven bij hun digitale transformatie.