“Nunspeet is onze thuisbasis – daar is het begonnen, daar ligt ons hart.” Dus besloot de directie van Hellebrekers B.V. ongeveer anderhalf jaar geleden tot de bouw van een nieuw hoofdkantoor op bedrijventerrein De Kolk in Nunspeet. Al jaren groeit het technisch bedrijf enorm, waardoor op de vestiging in Nunspeet behoefte ontstond aan meer ruimte en faciliteiten. Die zijn er nu. De werkplekken in het prachtige nieuwe pand zijn modern, transparant – en inmiddels volledig ingericht.

Dertig jaar zat het hoofdkantoor van Hellebrekers aan de Marconiweg in Nunspeet. Op deze locatie maakte het bedrijf met een hecht team een grote ontwikkeling door: van installateur voor zwembaden tot technisch specialist binnen de leisure en industrie. Het kwaliteitsniveau van de dienstverlening ging omhoog, de marktdekking werd verbreed. Op dit moment telt Hellebrekers ruim 250 medewerkers, verdeeld over de twee business units Water & Leisuretechniek en Industriële Automatisering. Het bedrijf heeft vijf vestigingen; vanuit Nunspeet werken circa 200 mensen.

Toekomst

De betrokkenheid van medewerkers binnen Hellebrekers is altijd sterk geweest. Dat bleek ook weer tijdens de bouw en de verhuizing naar het nieuwe pand, aan de Wieling in Nunspeet. “Collega’s bedachten de namen voor de vergaderzalen, testten zelf de lunch-app, en velen kwamen naar de open dag in april,” vertelt Van der Laan. De directie kreeg bovendien veel hulp van collega’s bij het verhuizen en aansluiten van de werkplekken. Iedereen op de Nunspeetse vestiging keek uit naar de verhuizing. “Men ziet het als een nieuw hoofdstuk, een belangrijke stap voor de toekomst van het bedrijf,” aldus Vlijm.

Eddy Vlijm algemeen directeur van Hellebrekers B.V. heeft op 9 juni 2021 via een videoboodschap aan zijn medewerkers medegedeeld dat hij het roer had doorgegeven aan anderen. De dag daarvoor had hij een meerderheid van de aandelen van het bloeiende, technische bedrijf in Nunspeet overgedragen aan Rob de Bie en Maurice Ditewig. Zelf houdt hij nog een minderheidsbelang. De nieuwe eigenaren zijn al jaren werkzaam binnen de organisatie en navigeren Hellebrekers verder als zelfstandig bedrijf de toekomst in. Vlijm is hier heel blij mee: “Dit is de beste stap voor iedereen die betrokken is bij Hellebrekers!”

Dat laatste is een feit. Het nieuwe hoofdkantoor is volledig future-proof, zelfs op de geplande groei ingericht. De ergonomie en het klimaatbeheersingssysteem in de kantoren zijn uiterst geavanceerd. Het pand bevat moderne mechanische werkplaatsen en een efficiënt magazijn. En het pronkstuk is toch wel het lichte atrium, dat is overdekt met luchtkussens. Het atrium is een informele ruimte voor ontmoeting, werk én ontspanning – een omgeving waar medewerkers even kunnen ontsnappen aan de zakelijke werkplek. Een omgeving waar ze inspiratie kunnen opdoen voor weer een innovatieve hightech oplossing.

De verhuizing vindt plaats in een bijzonder jaar, waarin Hellebrekers haar 50-jarig jubileum viert. Hellebrekers is sinds 1971 gevestigd in Nunspeet, en is gespecialiseerd in totaaloplossingen voor gebouw- en procesinstallaties.