Heliox is door Transdev-Connexxion gekozen als snellaadpartner voor de concessie Haarlem-IJmond en Amstelland-Meerlanden. Beide concessies samen bestrijken in totaal 16 MW.

Twee concessies, in totaal 16 mW

Twee jaar na de ingebruikname van het toenmalige grootste oplaadnetwerk van Amstelland-Meerlanden, de openbaarvervoersconcessie ten zuiden van Amsterdam, is Heliox verheugd dat het door Transdev-Connexxion is opgeroepen om de bestaande oplaadinfrastructuur te verhuizen en te voorzien van een nieuwe oplaadinfrastructuur. Ook voor de concessie Haarlem-IJmond werd eind 2019 Heliox geselecteerd. De route voor de e-bussen strekt zich uit van de steden Haarlem tot IJmuiden en Beverwijk. Het omvat zowel het stadsvervoer als de regionale buslijnen.

De Vervoerregio Amsterdam en de Provincie Noord-Holland willen de ambitie van de “Green Deal” graag waarmaken. Beide zijn een drijvende kracht om duurzame e-mobiliteit mogelijk te maken. De belangrijkste ambitie is om uiterlijk in 2025 alleen nog maar nieuwe emissievrije bussen te hebben. De nieuwe bussen zullen zoveel mogelijk gebruik maken van 100% hernieuwbare energie of brandstof, die lokaal wordt opgewekt.

Connexxion, een dochteronderneming van Transdev, is met de exploitatie van 12 concessies in Nederland toonaangevend op het gebied van stedelijk en regionaal vervoer. Transdev maakt 500.000 reizen per dag mogelijk, alleen al in Nederland. Het is hun missie om bij te dragen aan een betere wereld door te investeren in schoon vervoer. De e-busvloot van Transdev is de grootste van Europa.

“Heliox is er trots op dat Transdev ons twee concessies heeft gedaan. We hebben de specificaties zorgvuldig bestudeerd en zijn blij dat we aan de wensen van Transdev hebben kunnen voldoen”, zegt Koen van Haperen, CCO van Heliox. We kijken uit naar een vruchtbare samenwerking met alle betrokken partijen”.

Heliox vroeg Spencer Milburn, Senior Project Manager Zero Emission bij Transdev Nederland, in een interview naar wat hij waardeert in de samenwerking met Heliox.

Spencer Milburn zegt: “We hebben nu een aantal keer nauw samengewerkt met Heliox en we weten dat we een betrouwbare partner hebben gekozen voor de oplevering van dit project. Heliox is goed geplaatst om een lange levensduur van de oplaadinfrastructuur, de vermindering van de uitvaltijd, intuïtieve gebruikersinterfaces en flexibele oplaadstrategieën te realiseren. Heliox is voortdurend op zoek naar verbetering om onze activiteiten beter te ondersteunen.